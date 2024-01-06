مواعيد مباريات اليوم 6-1-2024 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وتشيلسي وتونس

السبت، 06 يناير 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ريال مايوركا - روديجير

يقام اليوم السبت العديد من المباريات في مختلف مسابقات الكؤوس حول العالم.

ويلتقي أراندينا مع ريال مدريد في كأس الملك في العاشرة والنصف مساء عبر قناة "إس إس سي 1".

كما يواجه لوجو منافسه أتليتكو مدريد في الخامسة مساء عبر القناة ذاتها.

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وعبر قناة "بي إن سبورتس 1" يواجه تشيلسي منافسه بريستون في السابعة والنصف مساء في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي ميدلزبره مع أستون فيلا في الوقت ذاته عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه سندرلاند منافسه نيوكاسل في الثالثة إلا ربع عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتق منتخب تونس وديا مع موريتانيا في إطار استعدادات كل منهما لخوض كأس أمم إفريقيا 2023.

وستذاع المباراة عبر قناة "التونسية الوطنية 1".

ويلتقي إنتر ميلان مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في الواحدة والنصف ظهرا عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

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ريال مدريد تشيلسي إنتر ميلان
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