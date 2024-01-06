محمد إبراهيم يوضح سبب طرده في السوبر ضد الأهلي

السبت، 06 يناير 2024 - 01:04

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - محمد هاني - محمد إبراهيم

أوضح محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا سبب طرده أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وطُرد إبراهيم عقب تسجيل الأهلي لهدف التقدم في نصف نهائي كأس السوبر المصري في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

وقال إبراهيم عبر أون تايم سبورتس 2: "انفعلت على زملائي بعد استقبال الهدف والحكم في ظهري، وعندما استدرت وجدته يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجهي".

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وتابع "أقسم بالله لم أوجه أي شيء للحكم محمد معروف، لأنه أشهر إنذارا لي قبلها بدقيقة واحدة".

وأوضح "عقب إشهار البطاقة الصفراء الثانية قلت له قسما بالله لا أتحدث معك، لأنه من الغباء أن أفعل ذلك بعد حصولي على إنذار قبلها".

وأتم: "إيقافي 4 مباريات ومرت مباراة ومتبقى لي 3 مباريات، ولذلك لن ألعب سوبر مصري مرة أخرى ولا أعترض على العقوبة".

وعوقب إبراهيم من رابطة الأندية بالإيقاف لـ 4 مباريات، وغاب عن المشاركة في مباراة المركز الثالث ضد بيراميدز.

وحل سيراميكا رابعا في كأس السوبر بعد خسارة مباراة المركز الثالث بركلات الترجيح.

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