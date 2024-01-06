حازم إمام: اختيارات فيتوريا طبيعية بنسبة 90%.. وحقيقة اعتذار سام مرسي عن عدم الانضمام

السبت، 06 يناير 2024 - 00:53

كتب : FilGoal

حازم إمام - اتحاد الكرة

أبدى حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر اعتقاده بأن خيارات المدير الفني روي فيتوريا جاءت طبيعية في أغلبها.

وقال إمام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس ردًا على عدم انضمام حسين الشحات ومحمد عواد وغيرهما: "إنهما لاعبان جيدان ولكن الكل سيختلف على اختيار 27 لاعبا لمنتخب مصر".

وأضاف "هذه وجهة نظر فيتوريا وأقسم بالله لا أعرف سبب اختيار أو اسبتعاد أحد بعينه".

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وتابع "90% من اختيارات فيتوريا طبيعية من وجهة نظري، وهيكتور كوبر لم يضم عمر السومة لمنتخب سوريا وهو مهاجمه التاريخي".

وأكمل "سام مرسي لم يعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب مصر. إنه لاعب ملتزم وكان حريصًا على التواجد في المسعكرات الماضية".

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية مع غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويخوض منتخب مصر معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

ويلعب منتخب مصر ضد تنزانيا يوم 7 يناير الجاري مباراة ودية في استاد القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير الجاري.

حازم إمام منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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