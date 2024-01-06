بوجلبان يوضح الفارق بين أداء علي معلول مع الأهلي ومنتخب تونس

كشف أنيس بوجلبان لاعب الأهلي ومنتخب تونس السابق الفارق بين أداء مواطنه علي معلول مع الأهلي ومنتخب تونس.

ويتواجد معلول في قائمة منتخب تونس التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال بوجلبان عبر موقع Foot 24 التونسي: "علي معلول فخر لتونس بما يقدمه في مصر، هو رمز من رموز الأهلي، رحل للأهلي بعدما كان قائدا للصفاقسي".

وأوضح "طريقة لعب الأهلي تناسب علي معلول، والبعض يلوم عليه بسبب الفارق في مستواه بين الأهلي والمنتخب، هنا لا تلوم على اللاعب بل على توظيفه وهل يشعر بالراحة".

وشدد "مع الأهلي يقدم الكثير ومع المنتخب لا يقدم نفس المردود، ولا أتصور أن العيب منه، وعلينا أن نهيئ له الظروف ليكرر ما يفعله مع الأهلي".

وعن توقعه لمنتخب تونس في أمم إفريقيا أجاب قائلا: "أعتقد أنه علينا أن نصل للمربع الذهبي على الأقل، والوصول لهذا المركز لم يعد إنجازا".

وأتم "أين سنصل؟ نحن من المفترض أننا مرشحين للفوز باللقب، لابد أن تكبر الطموحات وعلينا أن نسير خطوة بخطوة، ومتفائل وبالتوفيق".

وأفاد الاتحاد التونسي لكرة القدم بأن التدريب المسائي ليوم الأربعاء الماضي شهد انضمام معلول وزميله أنيس بن سليمان لأول مرة.

وسيلتقي منتخب تونس وديا مع موريتانيا يوم السبت 6 يناير بحضور الجمهور وستكون منقولة على القناة الوطنية التونسية.

في حين ستقام مبارة كاب فيردي يوم 10 يناير دون حضور الجمهور ودون نقل تليفزيوني.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.