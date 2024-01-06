الجزائر تستعد لـ أمم إفريقيا بثلاثية ضد توجو وديا

انتصر منتخب الجزائر وديا بثلاثية دون رد على توجو استعدادا لأمم إفريقيا 2023.

وأقيمت المباراة في استاد كيجيه في لومي عاصمة توجو.

وتقدم رامي بن سبعيني للجزائر بالهدف الأول في الدقيقة 20.

وسجل إسلام سليماني الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وبرأسية عزز بن سبعيني تقدم ثعالب الصحراء بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

وسيخوض منتخب الجزئر ودية أخرى يوم 9 يناير الجاري مع بوروندي قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا يوم 13 يناير.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة أنجولا وموريتانيا وبوركينا فاسو.

ويفتتح بطل 2019 مشواره في نسخة 2023 بلقاء أنجولا يوم 15 يناير الجاري.