مصيلحي يكشف حقيقة تقدم الزمالك بعرض لضم هشام صلاح

أوضح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد حقيقة وصول عرض من الزمالك لضم هشام صلاح.

وكشف المراكز التي يحتاج لتدعيمها بعد جلسة جمعته مع طارق العشري.

وقال مصيلحي عبر أون تايم سبورتس 1: "عرض الزمالك لضم هشام صلاح؟ لا أعلم شيئا عن ذلك".

وواصل "نحتاج تعزيز مركز أو 2 في صفوف الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية".

وأتم "نسعى لضم مهاجم إفريقي يلعب أيضا في مركز الجناح، بالإضافة لظهير أيمن".

وخاض صلاح البالغ 26 عاما 8 مباريات بقميص الاتحاد الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في كأس الرابطة المصرية وسيواجه مودرن فيوتشر حامل اللقب في بداية دور المجموعات.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات بفارق نقطة عن إنبي وزد المتصدران.