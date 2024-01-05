بيان من الاتحاد التونسي بشأن بن وناس بعد خروجه من قائمة أمم إفريقيا والمشاركة مع ناديه

الجمعة، 05 يناير 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

بن وناس - تونس

أوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم تطورات وضعية اللاعب مرتضى بن وناس الذي خرج من قائمة منتخب تونس قبل أمم إفريقيا 2023.

وعوّض سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك خروج بن وناس من القائمة في البطولة بسبب ظروف أسرية قهرية للأخير، يوم الأربعاء الماضي.

وشارك اللاعب مع قاسم باشا اليوم الجمعة، في فوز فريقه على بيشكتاش في الجولة 19 من الدوري التركي بنتيجة 3-1.

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وجاءت التوضيحات الاتحاد التونسي كالآتي:

- أولا: تعبر الجامعة عن سعادتها بتجاوز ابنة مرتضى بن وناس المرحلة الحرجة، وترجو لها مزيد الصحة والسلامة.

- ثانيا: تقدم اللاعب بتقرير أولي شفهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني و الطبي للمنتخب، وأصر على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة.

- ثالثا: اتخذ الجهاز الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب بن ونّاس وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القوائم النهائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

- ⁠أخيرا، تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم مشاركة اللاعب مع ناديه مساء اليوم غير مقبولة وستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه.

وضم جلال القادري مدرب منتخب تونس، سيف الدين الجزيري بعد استبعاد بن وناس الذي يعاني من ظروف قهرية.

وكتب مرتضى بن وناس عبر فيسبوك: "إنه لشرف كبير أن أكون من بين العناصر المدعوة للدفاع عن راية المنتخب التونسي في مختلف المسابقات و لكن للاسف و لأسباب عائلية قاهرة اضطررت لمغادرة البلاد بصفة عاجلة و العودة إلى تركيا".

وأضاف "اتصلت بالمدرب جلال القادري وأعلمته بدخول ابنتي البالغة من العمر سنتين على وجه الاستعجال لمصحة في اسطنبول بعد إصابتها بجرثومة انتقلت من أذنها إلى خلايا المخ".

وأتم "سيتعذر عليا إذن مع الأسف الشديد الالتحاق بزملائي بمعسكر المنتخب الوطني و ذلك لأكون الى جانب زوجتي في هذا الابتلاء. أتمنى من كافة الجماهير التونسية قبول اعتذاري طالبا من الله عز وجل التوفيق لكل المجموعة و الشفاء لابنتي".

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

تونس أمم إفريقيا مرتضى بن وناس
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