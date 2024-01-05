المندوه: جمهور الزمالك سيسمع أخبارا سعيدة قريبا

الجمعة، 05 يناير 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

حسام المندوه - الزمالك

أوضح حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن جمهور النادي سيسمع أخبارا سعيدة في الفترة المقبلة.

ويحتفل الزمالك اليوم الجمعة الموافق 5 يناير بذكرى تأسيس النادي الـ 113 في تاريخه.

وقال المندوه عبر أون تايم سبورتس 2: "قريبا جمهور الزمالك سيسمع أخبارا سعيدة، والمجلس لا يدخر جهدا من أجل النادي".

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وواصل "حل أزمة القيد يحتاج كما كبيرا من الأموال، ونحتاج للتفاوض مع الأطراف الأخرى من أجل تحقيق التوازن لحل أزمة القيد من جهة وإتمام التعاقدات الجديد والعمل على ملف المدرب من جهة أخرى".

وأتم "عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة يعمل بكل قوة في هذا الملف".

وعلم FilGoal.com إن مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب النيجيري بنجامين أتشيمبونج وصلت إلى مراحل متقدمة من أجل حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الأبيض.

وأن الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع أتشيمبونج بعد التواصل بين الطرفين على جدولة المستحقات المالية المتأخرة.

وبسبب مستحقات أتشيمبونج المالية المتأخرة لدى الزمالك أصبح النادي الأبيض ممنوعا من قيد اللاعبين لحين السداد.

بالإضافة إلى سداد غرامة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بانتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان الزمالك قد غُرم مليون و200 ألف دولار لصالح اللاعب، وتقدم النادي بطعن ضد قرار لجنة فض المنازعات في فيفا، وحددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 7 أكتوبر المقبل للنظر في القضية، قبل الوصول للحل الودي.

حسام المندوه الزمالك الدوري المصري
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