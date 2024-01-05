الإسماعيلي يعلن الاستئناف ضد قرارات فيفا في قضيتي بن خماسة وموريل

أعلن نادي الإسماعيلي تقدمه باستئناف ضد الأحكام الصادرة لكل من محمد بن خماسة وجان موريل لاعبي الفريق السابقين.

يأتي ذلك بعد تغريم النادي في وقت سابق من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب رحيل الثنائي عن صفوفه.

وجاء بيان النادي

"نجحت إدارة النادي الإسماعيلي في سداد مبلغ 54 ألف فرنك سويسري ما يعادل 65 ألف دولار أمريكي في الموعد المحدد كرسوم الاستئناف على الحكم الصادر لصالح اللاعب محمد بن خماسة.

وأصدرت غرفة تسوية النزاعات بالفيفا حكما يقضى بأن يقوم الإسماعيلي بسداد مبلغ 1,722,000 مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألف دولار غرامة للاعب بالإضافة إلى مبلغ 270000 جنيه مصري، وقام المحامي الدولي ألكسندر روفنين بتقديم صحيفة الاستئناف والمستندات الدالة على صحة موقف النادي في المواعيد المحددة.

وسبق أن قام النادي خلال الشهر الماضي بسداد مبلغ 34 ألف فرنك سويسري ما يعادل 40 ألف دولار رسوم استئناف على الحكم الذي أصدرته غرفة تسوية النزاعات بأحقية اللاعب جان موريل في مبلغ 858 ألف دولار، وقام المحامي السويسري روفنين بإعداد مذكرة الاستئناف ومرفقاتها ليسدل الستار مؤقتاً على هاتين القضيتين لحين عقد جلسة استماع وصدور الحكم والذي ينتظر أن ينصف الإسماعيلي".

وانضم بن خماسة في صفقة انتقال حر لصفوف الإسماعيلي موسم 2022-21 وشارك في 8 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22.

ويحتل الإسماعيلي المركز 15 برصيد 8 نقاط عقب خوض 10 جولات من الدوري المصري.