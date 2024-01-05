الإصابات تضرب صفوف المصري قبل لقاء المقاولون العرب في كأس الرابطة

الجمعة، 05 يناير 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

ضربت الإصابات والغيابات صفوف المصري قبل لقاء المقاولون العرب في الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية.

ويستعد المصري للمشاركة في كأس الرابطة والتي حل بها وصيفا في النسخة الماضية.

وجاءت إصابات الفريق:

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إيزي إيميكا: تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة وهو الأمر الذي استوجب حقن اللاعب بالبلازما مع خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف يتم معه متابعته بشكل دوري من قبل محمود الشحات طبيب الفريق لتحديد مدى تماثل اللاعب للشفاء وقدرته على الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

فخر الدين بن يوسف: كسر بسيط في عظام اليد اليمنى وهو الأمر الذي استلزم وضع يده في جبيرة طبية لتثبيت الكسر الذي سيغيب معه اللاعب عن تدريبات الفريق حتى يتماثل للشفاء.

محمد دبش: جزع في أربطة الركبة نتيجة اصطدامه بالقائم خلال المران الأخير للفريق قبل مباراة الإسماعيلي.

إلياس الجلاسي: شكوى اللاعب من شد بالعضلة الضامة قبل مباراة الزمالك التي جرت قبل نحو ثلاثة أسابيع واستطاع معها الجهاز الطبي للفريق تجهيزه للمشاركة في المباراة ولكن اللاعب عاود الشكوى مرة اخرى قبل مباراة الإسماعيلي وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني عدم الدفع به من بداية المباراة حرصا على سلامته.

كما سمح علي ماهر المدير الفني للفريق للثنائي غيلاس قناوي والياس الجلاصي بالسفر لموطنيهما، حيث يُنهي غيلاس قناوي بعض ارتباطاته المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية.

فيما ينهي الجلاسي بعض ارتباطاته الأسرية التي تستوجب سفره إلى تونس.

وسيغيب محمود حمادة أيضا عن قائمة المصري في البطولة للمشاركة مع كأس مصر في أمم إفريقيا 2023.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالآتي:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

ويلتقي المصري مع المقاولون يوم 9 يناير المقبل، ثم يواجه البنك الأهلي يوم 17 يناير، وينهي دور المجموعات بلقاء الجونة يوم 26 من الشهر الجاري.

المصري كأس الرابطة فخر الدين بن يوسف محمد دبش إيزي إيميكا
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