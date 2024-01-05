تقرير: إقالة دينيز من تدريب منتخب البرازيل

أقيل فيرناندو دينيز المدير الفني لـ منتخب البرازيل من منصبه بقرار من إدنالدو رودريحيز رئيس الاتحاد البرازيلي عقب يوم واحد من عودته لمنصبه بقرار من المحكمة الفيدرالية العليا.

وتولى دينيز مسؤولية تدريب منتخب البرازيل بشكل مؤقت حتى الصيف المقبل إلى جانب تدريب فلومينينيسي البرازيلي.

وكشفت شبكة "جلوبو " البرازيلية أن رئيس الاتحاد البرازيلي تواصل مع ماريو بيتنكورت رئيس فلومينينيسي وأخبره بقرار الإقالة.

وأشار التقرير إلى أن إدنالدو معجب بعمل المدرب في المنتخب لكنه لا يريد إبعاده عن تدريب فلومينينسي كما وعد رئيس النادي البرازيلي.

وقاد دينيز فلومينينسي للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه، كما حل وصيفا في كأس العالم للأندية.

واستمر مشوار دينيز مع البرازيل في 6 مباريات وانتصر على بوليفيا وبيرو وتعادل مع فنزويلا وخسر من أوروجواي وكولومبيا والأرجنتين.

وكان متوقعا أن يتولى كارلو أنشيلوتي مهمة تدريب البرازيل قبل كوبا أمريكا 2024 الصيف المقبل لكن تجديد تعاقده مع ريال مدريد أغلق الباب أمام الاتحاد البرازيلي.

ومن المنتظر أن يكون دوريفال جونيور المدير الفني السابق لفلامنجو وساو باولو هو المدير الفني الجديد لـ البرازيلي.

وحقق جونيور البالغ 61 عاما 12 لقبا في مسيرته التدريبية منها 3 في آخر موسمين، حيث فاز بلقب كأس البرازيل مرتين مع فلامنجو وساو باولو، وكوبا ليبرتادوريس 2022 مع فلامنجو.

وهناك تقييم لفيليبي لويس لاعب أتليتكو مدريد وتشيلسي وفلامنجو السابق، والذي اعتزل بنهاية العام الماضي لتولي مهمة مدير المنتخب البرازيلي.

ويتواجد منتخب البرازيل في مجموعة تضم باراجواي وكولومبيا ومنتخب لم يتحدد من قارة أمريكا الشمالية بعد في كوبا أمريكا 2024.