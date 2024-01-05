الأردن ينتصر على قطر وديا استعدادا لـ كأس آسيا

الجمعة، 05 يناير 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

قطر - الأردن

حقق منتخب الأردن فوزا بنتيجة 2-1 على قطر في إطار ودي استعدادا للمشاركة في كآس آسيا 2023.

وتستضيف قطر البطولة التي تبدأ في 12 يناير الجاري.

وأقيم اللقاء على ملعب ثاني بن جاسم في قطر والذي استضاف من قبل مباريات كأس العالم 2022.

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وشهدت المباراة ظهور لوكاس مينديز لاعب الوكرة لأول مرة بقميص قطر بعد حصوله على الجنسية القطرية في نوفمبر الماضي.

وتقدم أكرم عفيف في الدقيقة 15 لمنتخب قطر.

وفي الشوط الثاني سجل يزن النعيمات هدف التعادل في الدقيقة 50.

وبعد 7 دقائق أضاف علي علوان الهدف الثاني للنشامي من علامة الجزاء.

يذكر أن المغربي حسين عموتة المدير الفني السابق للوداد المغربي يقود منتخب الأردن فنيا.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى رفقة الصين وطاجيكستان ولبنان.

بينما يتواجد المنتخب الأردني في المجموعة الخامسة رفقة كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.

الأردن قطر كأس آسيا 2023
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