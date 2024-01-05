تعليق من أسامة جلال عقب خروجه من قائمة أمم إفريقيا

علق أسامة جلال مدافع بيراميدز ومنتخب مصر لأول مرة بعد خروجه من قائمة المنتخب المشاركة في أمم إفريقيا 2023.

وخرج أسامة جلال من القائمة بسبب الإصابة وعوضه ياسر إبراهيم مدافع الأهلي.

وكتب أسامة جلال عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بإذن الله ربنا يعوضني خير".

وأضاف "بالتوفيق لمنتخب مصر ونرجع بالبطولة إن شاء الله".

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وكشف اتحاد الكرة عن تعرض أسامة جلال للإصابة في الركبة، وذلك ما أوضحته الفحوصات الطبية والأشعة.

ولذلك لن يلحق بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 13 يناير الجاري.

ويعد هذا التغيير هو الثاني في منتخب مصر بعد خروج أحمد نبيل "كوكا" من القائمة للإصابة في أوتار الركبة.

ودخل القائمة بدلا منه مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز.

ويخوض منتخب مصر معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

ويلعب منتخب مصر ضد تنزانيا يوم 7 يناير الجاري مباراة ودية في استاد القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب غانا وموزمبيق وكاب فيردي.