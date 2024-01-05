في غياب مصطفى محمد.. نانت يتأهل لدور الـ 32 من كأس فرنسا برباعية

الجمعة، 05 يناير 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

نانت - كأس فرنسا

تأهل نانت إلى دور الـ 32 من كأس فرنسا بالفوز على باو بنتيجة 4-1 في غياب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

ويغيب الدولي عن اللقاء بسبب تواجده في معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2023.

وتقدم موسى سيلا لاعب الفريق الذي ينافس في الدرجة الثانية مبكرا بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة.

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الشوط الأول انتهى بتأخر نانت، ومع بداية الشوط الثاني دفع المدير الفني بـ تينو كادوير الذي انضم أمس لصفوف الكناري قادما من ليون.

وسجل فلوران موليه هدف التعادل في الدقيقة 48.

ثم سجل كاديور هدفين في الدقيقتين 80 و83 في ظهوره الأول بقميص نانت.

وعزز قادر بامبا النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 88 قائدا نانت لدور الـ 32.

ومن المنتظر أن تقام مباريات دور الـ 32 يومي 21 و22 يناير الجاري.

النسخة الحالية تحمل رقم 107 في تاريخ البطولة ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا.

وكان نانت قد وصل لنهائي النسخة الماضية لكنه خسر من تولوز في النهائي بنتيجة 5-1.

نانت مصطفى محمد نانت - كأس فرنسا
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