في غياب مصطفى محمد.. نانت يتأهل لدور الـ 32 من كأس فرنسا برباعية

تأهل نانت إلى دور الـ 32 من كأس فرنسا بالفوز على باو بنتيجة 4-1 في غياب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

ويغيب الدولي عن اللقاء بسبب تواجده في معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2023.

وتقدم موسى سيلا لاعب الفريق الذي ينافس في الدرجة الثانية مبكرا بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة.

الشوط الأول انتهى بتأخر نانت، ومع بداية الشوط الثاني دفع المدير الفني بـ تينو كادوير الذي انضم أمس لصفوف الكناري قادما من ليون.

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘂𝘀𝗲. Nos Jaune et Vert sont menés face à Pau. 𝟭-𝟬 #paufcfcn pic.twitter.com/OKDw99UasR — FC Nantes (@FCNantes) January 5, 2024

وسجل فلوران موليه هدف التعادل في الدقيقة 48.

ثم سجل كاديور هدفين في الدقيقتين 80 و83 في ظهوره الأول بقميص نانت.

وعزز قادر بامبا النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 88 قائدا نانت لدور الـ 32.

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲́𝘀 ! Nos Jaune et Vert ont su réagir et obtiennent leur ticket pour le prochain tour de la @coupedefrance. 1-4 #paufcfcn pic.twitter.com/b61xbLW53o — FC Nantes (@FCNantes) January 5, 2024

ومن المنتظر أن تقام مباريات دور الـ 32 يومي 21 و22 يناير الجاري.

النسخة الحالية تحمل رقم 107 في تاريخ البطولة ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا.

وكان نانت قد وصل لنهائي النسخة الماضية لكنه خسر من تولوز في النهائي بنتيجة 5-1.