خدمة في الجول - طرح تذاكر كأس تحدي دبي بمشاركة الزمالك

الجمعة، 05 يناير 2024 - 21:32

كتب : FilGoal

الزمالك

طرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس تحدي دبي 2024 تذاكر مباريات البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة أندية: الزمالك وأهلي جدة والوحدة الإماراتي ووهان ثري الصيني.

وستقام البطولة في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري وتقام بنظام خروج المغلوب.

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وسيلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف النهائي الأول يوم الجمعة 26 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتبلغ قيمة تذكرة مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي (22.67) دولار أي ما يعادل 700 جنيها مصريا.

فيما يلعب أهلي جدة ضد ووهان ثري في نصف النهائي الثاني يوم السبت 27 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 28 يناير وسيحصل حامل تذكرة اليوم النهائي المقدرة بـ700 جنيها مصر، على حق حضور المباراتين.

وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة فرصة شراء باقة فضية أو ذهبية أو بلاتينية أو VIP تبدأ من 220 درهما إماراتيا (1845 جنيها) وتتيح لحاملها حضور جميع أيام مباريات كأس تحدي دبي 2024 لمدة 3 أيام.

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مواعيد مباريات كأس تحدي دبي

الجمعة 26 يناير .. الزمالك × الرجاء المغربي.. 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة.. ملعب استاد آل مكتوم في دبي.

السبت 27 يناير .. أهلي جدة × ووهان ثري الصيني .. 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة.. ملعب استاد آل مكتوم في دبي.

الأحد 28 يناير .. الخاسر × الخاسر.. 2:00 ظهرا بتوقيت القاهرة (الثالث والرابع)

الأحد 28 يناير.. الفائز × الفائز.. 6:00 مساء بتوقيت القاهرة (المباراة النهائية).

الزمالك الوحدة الإماراتي
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