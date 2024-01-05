مبابي: أفتقد اللعب مع ميسي

اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بافتقاده اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم وانضم لإنتر ميامي الأمريكي.

وقال مبابي عبر برايم فيديو سبورت "سأفتقد دائما اللعب مع ميسي".

وأضاف "بالنسبة لمهاجم مثلي، الذي يحب أن يلتهم المساحات، معه، كان هناك دائما ضمان حصولك على الكرة، لقد كانت ميزة لا يستطيع تقديمها إلا هو تقريبا. اللعب مع ميسي كان أمرًا مميزًا".

وشهد فريق باريس سان جيرمان تجديد دمائه في الصيف، بعد تعيين لويس إنريكي مدربا جديدا للفريق الفرنسي خلفا لكريستوف جاليتييه.

وكان ميسي، الذي انضم من برشلونة صيف 2021، أحد اللاعبين الذين رحلوا عن باريس سان جيرمان وكذلك زميله البرازيلي نيمار، الذي انتقل إلى الهلال السعودي.

واستمر مبابي في صفوف النادي الباريسي مع انضمام عددا من الوجوه الجديدة على غرار برادلي باركولا، وجونزالو راموس، وراندال كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، وكانج إن لي.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري ومنذ بداية الشهر الحالي يحق له التوقيع لأي ناد دون العودة إلى بنايده وتكون الصفقة دون مقابل مادي لباريس سان جيرمان.