خبر في الجول - زد يستفسر عن الشروط المالية من المصري لضم مروان حمدي

الجمعة، 05 يناير 2024 - 20:13

كتب : عمرو نبيل

مروان حمدي أثناء خروجه خلال مباراة المصري

استفسر نادي زد عن الشروط المالية من المصري من أجل التعاقد مع مروان حمدي، حسبما علم FilGoal.com.

ويبحث نادي زد عن تدعيم مركز المهاجم في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وخرج مروان حمدي من حسابات المصري عقب إيقافه لهجومه على الجماهير خلال مباراة بيراميدز في الدوري.

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وكان المصري أعلن غرم مروان حمدي مليون جنيه بعد إشارته غير اللائقة لجماهير النادي في مواجهة بيراميدز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن مجلس إدارة المصري قرر عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بعد فترة الإيقاف الماضية.

ويأتي القرار بناء على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى لا يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي لعدم مشاركته في التدريبات.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن المصري حدد 40 مليون جنيه من أجل بيع مروان حمدي الذي ضمه مقابل 23 مليون جنيه من الزمالك.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.

زد المصري مروان حمدي
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