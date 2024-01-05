استعدادا لبطولتي إفريقيا وآسيا.. بوركينا فاسو تخسر من إيران وديا

الجمعة، 05 يناير 2024 - 20:09

كتب : FilGoal

منتخب بوركينا فاسو

خسر منتخب بوركينا فاسو أمام إيران بنتيجة 2-1 في مباراة ودية خلال إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولتي أمم إفريقيا وكأس آسيا على الترتيب.

وأقيمت المباراة في ملعب كيشي الأولمبي ف يإيران.

وغاب إدموند تابسوبا مدافع باير ليفركوزن عن قائمة هويبر فيلود المدير الفني من أجل الحصول على راحة.

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وتقدم منتخب بوركينا عن طريق محمد كوناتيه في الدقيقة 16.

وسجل مهدي طارمي هدف تعادل "تيم ملي" -لقب منتخب إيران- في الدقيقة 43 بتسديدة مستغلا ضعف الرقابة الدفاعية.

وفي الشوط الثاني سجل أوميد إبراهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 69 مستفيدا من تشتيت خاطئ من الحارس بقبضة اليد.

وسيخوض المنتخب البوركينابي مباراة ودية أخرى يوم 10 يناير الجاري ضد الكونغو الديموقراطية.

ويتواجد المنتخب البوركينابي في المجموعة الرابعة رفقة موريتانيا والجزائر وأنجولا.

وسيخوض منتخب ودية أخرى ضد إندونيسيا قبل المشاركة في كأس آسيا يوم 9 يناير.

ويتواجد المنتخب الفارسي في مجموعة تضم فلسطين وهونج كونج والإمارات.

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