سلاح الشيش - علاء أبو القاسم يعلن اعتزاله نهائيا

الجمعة، 05 يناير 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

علاء الدين أبو القاسم - لاعب سلاح الشيش المصري

أعلن علاء أبو القاسم بطل سلاح الشيش اعتزاله المحلي والدولي بشكل رسمي.

وكذلك تقدم أبو القاسم باستقالته من أي منصب يخص الرياضة المصرية.

وكتب أبو القاسم عبر حسابه على "فيسبوك"

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"تقدمت اليوم بطلب اعتزالي لرياضة الشيش رسميا (دولي - محلي). واستقالتي من أي منصب يخص الرياضة المصرية.

شكرا لكل اللي كان سبب أني أحقق أي انجاز في مسيرتي أي وزير أو رئيس اتحاد أو راع لنادي تادربت فيه أو عضو مجلس إدارة أو إداري أو مدرب أو لاعب أو طبيب أو فني أدوات أو عمال.

الله يرحم من توفي ويشفي كل مريض. أعتذر مسبقا عن الرد أو الظهور أو التواصل إعلاميا أو صحفيا.

مع كل تمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكل عناصر الرياضة المصرية".

علاء أبو القاسم البطل الأولمبي المصري رفع علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

ورفع أبو القاسم وهداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو.

وحقق علاء أبو القاسم حقق ميدالية تاريخية بعدما حصل على فضية أولمبياد لندن 2012 في منافسات السلاح.

كما حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش "رجال" 2022 التي أقيمت في اليابان.

علاء أبو القاسم سلاح الشيش
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