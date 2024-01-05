يغيب عن السوبر الإسباني.. ريال مدريد يعلن إصابة لوكاس فاسكيز

الجمعة، 05 يناير 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لوكاس فاسكيز في عضلة الفخذ الأيمن.

لوكاس فاسكيز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وسيغيب الإسباني حسب التقارير لمدة 3 أسابيع وهو ما يعني غيابه عن كأس السوبر الإسباني.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس ملك إسبانيا مطلع الأسبوع الجاري ثم تسافر بعثة الملكي للمشاركة في المملكة العربية السعودية في السوبر الإسباني.

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وتتسبب إصابة فاسكيز في أزمة بالجهة اليمنى لريال مدريد في ظل إصابة داني كاربخال.

ويستعد النادي الملكي لملاقاة منافسه أراندينا يوم السبت المقبل في دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر يوم 10 يناير الجاري.

الظهير البالغ 32 عاما شارك الموسم الجاري في 20 مباراة سجل هدفا وصنع 3 في جميع المسابقات.

ريال مدريد لوكاس فاسكيز الدوري الإسباني كأس السوبر الإسباني
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