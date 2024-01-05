يغيب عن السوبر الإسباني.. ريال مدريد يعلن إصابة لوكاس فاسكيز
الجمعة، 05 يناير 2024 - 19:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد إصابة لوكاس فاسكيز في عضلة الفخذ الأيمن.
لوكاس فاسكيز
النادي : ريال مدريد
وسيغيب الإسباني حسب التقارير لمدة 3 أسابيع وهو ما يعني غيابه عن كأس السوبر الإسباني.
ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس ملك إسبانيا مطلع الأسبوع الجاري ثم تسافر بعثة الملكي للمشاركة في المملكة العربية السعودية في السوبر الإسباني.
وتتسبب إصابة فاسكيز في أزمة بالجهة اليمنى لريال مدريد في ظل إصابة داني كاربخال.
Lucas Vázquez medical report.#RealMadrid— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 5, 2024
ويستعد النادي الملكي لملاقاة منافسه أراندينا يوم السبت المقبل في دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
ويلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر يوم 10 يناير الجاري.
الظهير البالغ 32 عاما شارك الموسم الجاري في 20 مباراة سجل هدفا وصنع 3 في جميع المسابقات.
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