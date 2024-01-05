بعد الحكم ضده.. مدرب نيس يكشف موقفه من يوسف عطال

الجمعة، 05 يناير 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

الجزائر - سيراليون - يوسف عطال - جمال بلماضي

أوضح فرانشيسكو فاريولي المدير الفني لـ نيس الفرنسي أنه سينتظر عودة يوسف عطال عقب عودته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وعوقب عطال من المحكمة الفرنسية بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بسبب دعم فلسطين.

وقال فاريولي في تصريحات نقلها موقع lagazettedufennec: "يوسف عطال لاعب متعاقد مع النادي، ويشارك حاليا في كأس الأمم الإفريقية. سنرى عندما يعود، سيعود ليكون جزءًا من المجموعة".

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وأكمل "في الوقت الحالي، هذا الشهر، هو يشارك مع منتخب بلاده، سنرى كيف ستتطور الأمور بعد ذلك".

وألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على عطال في نوفمبر الماضي عقب عودته إلى فرنسا بعد المشاركة مع منتخب بلاده الجزائر بسبب تحريضه على الكراهية والعنصرية ودعمه لفلسطين.

ونقلت الشبكة حديث عطال في المحكمة قائلا: "لقد شاركت الفيديو لأنني كنت أرى أنها رسالة سلام وأن الناس يعانون خلال هذه الحرب، لسوء الحظ يؤسفني عدم إكمال الأمر حتى النهاية".

وكان نادي نيس أعلن في وقت سابق في بيان له إيقاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لحين إشعار آخر.

ورغم غياب عطال عن المشاركة مع فريقه في جميع المسابقات منذ أكتوبر الماضي إلا أنه متواجد في قائمة ثعالب الصحراء.

ويستعد عطال للمشاركة في أمم إفريقيا 2023 بقميص منتخب الجزائر والتي ستقام في كوت ديفوار.

الجزائر نيس كأس أمم إفريقيا يوسف عطال فرانشيسكو فاريولي
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