أمم إفريقيا - مدرب غانا السابق: مباراة مصر ستكون الأسهل

يرى أوتو أدو المدير الفني السابق لـ منتخب غانا أن مواجهة مصر ستكون الأسهل في مجموعات أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية التي تضم مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

وأشار موقع ghanasoccernet الغاني أن أدو يرى أن مصر المرشح للفوز بمواجهة الفريقين، ويضعها في اعتباره الأسهل كون الضغوط على النجوم السوداء أقل أمام فريق متوقع أن يؤدي بشكل جيد.

وقال أدو في تصريحات لقناة GTV Sports Plus: "أعتقد أن المباراة الأسهل ربما ستكون ضد مصر لأنهم فريق متوازن للغاية".

وأضاف "هم المفضلون للفوز باللقاء، لذلك من السهل أن تقف في الخلف لأن العديد لا يتوقعون الكثير منك".

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 18 يناير.

ويبدأ منتخب غانا مشواره في البطولة بلقاء كاب فيردي يوم 14 ويختتمه بلقاء موزمبيق في 22 يناير الجاري.

أدو البالغ 48 عاما سبق وأن قاد غانا في كأس العالم 2022 وودع المنتخب حينها من دور المجموعات.