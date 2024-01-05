تقرير برازيلي: لقيد حجازي.. اتحاد جدة يحدد أول ضحايا الميركاتو الشتوي

خرج البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة من حسابات فريقه السعودي.

مارسيلو جروهى النادي : الاتحاد

ويمتد تعاقد جروهي مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "بورتال دي جريمستا" البرازيلية، فغن اتحاد جدة أبلغ البرازيلي جروهي بخروجه من خططه خلال الفترة المقبلة..

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي سيقيد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر في قائمته المحلية بدلا من جروهي.

وأشارت إلى أن فلامنجو البرازيلي أكثر المهتمين بضم مارسيلو جروهي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

جروهي يلعب في صفوف اتحاد جدة منذ يناير 2019 وحقق لقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

في المقابل يتواجد أحمد حجازي خلال الفترة الحالية مع منتخب مصر في معسكره الختامي تحضيرا لكاس إفريقيا 2023.

ولم يستطع المدافع الدولي المصري المشاركة مع اتحاد جدة في مبارياته المحلية رغم تعافيه من الإصابة بسبب عدم قيده.

فيما ظهر خلال مباراتي أوكلاند سيتي والأهلي ضمن منافسات كاس العالم للأندية.

ويلعب حجازي في صفوف اتحاد جدة منذ صيف 2020 وحصل على لقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.