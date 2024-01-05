كويز أمم إفريقيا - هل تعرف منتخب تونس جيدا؟ اختبر نفسك

يشارك منتخب تونس في أمم إفريقيا 2023 للمرة الـ 23 في تاريخه والـ 16 على التوالي دون غياب منذ 1994.

وحقق نسور قرطاج القلب في نسخة 2004، فهل تتذكرها جيدا؟

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