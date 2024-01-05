كويز أمم إفريقيا - هل تعرف منتخب تونس جيدا؟ اختبر نفسك
الجمعة، 05 يناير 2024 - 18:28
كتب : FilGoal
يشارك منتخب تونس في أمم إفريقيا 2023 للمرة الـ 23 في تاريخه والـ 16 على التوالي دون غياب منذ 1994.
وحقق نسور قرطاج القلب في نسخة 2004، فهل تتذكرها جيدا؟
حسنا اختبر نفسك وشاركنا نتيجتك، ونافس أصدقائك.
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