نابولي يبدأ صفقاته الشتوية بضم باسكوالي مازوتشي

الجمعة، 05 يناير 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

باسكوالي مازوتشي

أعلن نادي نابولي ضم باسكوالي مازوتشي قادما من ساليرنتانا.

وانضم المدافع الإيطالي البالغ 28 عاما حتى 2027، وبحسب التقارير كلفت الصفقة خزائن البارتينوبي 3 ملايين يورو.

وخاض مازوتشي 19 مباراة بقميص الفريق الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي وصنع هدفا وحيدا.

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وبدأ المدافع مسيرته في صفوف بينفينتو وفيرونا ثم بارما وبروجيا وفينيتسيا وساليرنتانا.

وانضم المدافع الإيطالي لساليرنتانا في يناير 2022 وخاض 61 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 7.

ويشغل مازوتشي مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وارتدى قميص منتخب إيطاليا في 2022 بالمشاركة لمدة دقيقة واحدة أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية.

وتعد تلك الصفقة الأولى لنابولي في الشتاء الجاري.

ويحتل حامل لقب الموسم الماضي من الدوري الإيطالي المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

ويستعد نابولي للقاء تورينو يوم الأحد المقبل في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

نابولي ساليرنتانا باسكوالي مازوتشي
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