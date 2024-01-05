نابولي يبدأ صفقاته الشتوية بضم باسكوالي مازوتشي
الجمعة، 05 يناير 2024 - 18:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي نابولي ضم باسكوالي مازوتشي قادما من ساليرنتانا.
باسكويل مازوكتشي
النادي : نابولي
وانضم المدافع الإيطالي البالغ 28 عاما حتى 2027، وبحسب التقارير كلفت الصفقة خزائن البارتينوبي 3 ملايين يورو.
وخاض مازوتشي 19 مباراة بقميص الفريق الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي وصنع هدفا وحيدا.
وبدأ المدافع مسيرته في صفوف بينفينتو وفيرونا ثم بارما وبروجيا وفينيتسيا وساليرنتانا.
From Naples to…Napoli!
Welcome, Pasquale! 💙
👉 https://t.co/SQF6vEodMJ#ForzaNapoliSempre #FromNapoliToTheWorld— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 5, 2024
وانضم المدافع الإيطالي لساليرنتانا في يناير 2022 وخاض 61 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 7.
ويشغل مازوتشي مركزي الظهير الأيمن والأيسر.
وارتدى قميص منتخب إيطاليا في 2022 بالمشاركة لمدة دقيقة واحدة أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية.
وتعد تلك الصفقة الأولى لنابولي في الشتاء الجاري.
ويحتل حامل لقب الموسم الماضي من الدوري الإيطالي المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.
ويستعد نابولي للقاء تورينو يوم الأحد المقبل في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.