مؤتمر أرتيتا – عن التعاقد مع ظهير أيسر.. وأزمة إنهاء الفرص وموقف بارتي

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال على دخول ناديه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية وأزمة إنهاء الفرص لدى لاعبيه.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه ليفربول في الدور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "نحن منفتحون على سوق الانتقالات ولكن التركيز ينصب على تحقيق أقصى استفادة مما لدينا، سنعمل مع النادي لمعرفة ما إذا كان لدينا أي خيارات في السوق ومن الممكن أيضا ألا نتعاقد مع أي لاعب".

وعن موقف توماس بارتي كشف "بارتي تعرض لإصابة طويلة الأمد، أراد حقا أن يتواجد رفقة غانا ولكنه لم يتدرب مع الفريق بعد".

وعن أزمة إنهاء الفرص أوضح "أمر صعب للغاية لكن علينا تحسينه من خلال كيفية تحويل تلك الفرص إلى أهداف، لكن التدريب والتكرار صعب".

وعن سبب إهدار بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وجابرييل مارتينيلي فرص عديده أجاب "ما فعلوه العام الماضي استثنائي، كنا نعلم أن الحفاظ على هذه الأرقام سيكون أمرا صعبا".

ويحتل أرسنال المركزالرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة ويبتعد عن توتنام الخامس بفارق نقطة واحدة فقط.

وفاز المدفجية مباراة واحدة فقط في آخر 5 مباريات كانت ضد برايتون، إذ خسر مرتين ضد وست هام وفولام وتعادل مع ليفربول وأيندهوفن.