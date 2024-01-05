سلة – الأهلي يستضيف مجموعته في بطولة إفريقيا BAL بالنظام الجديد
الجمعة، 05 يناير 2024 - 17:07
كتب : FilGoal
أعلن الدوري الإفريقي لكرة السلة اليوم الجمعة رسميا إقامة النسخة الجديدة من بطولته BAL بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات.
وستشهد البطولة لأول مرة إقامة 48 مباراة منذ بدايتها وحتى النهائي.
ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة في مصر وجنوب إفريقيا والسنغال ورواندا.
وسيبدأ الموسم الجديد من البطولة في التاسع من شهر مارس المقبل.
وسيتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من المجموعات بالإضافة لفريقين أفضل ثوالث ليشكلوا جميعا الدور ربع النهائي.
وستقام مباريات المجموعة التي سوف يستضيفها الأهلي في الفترة ما بين 19 لـ27 أبريل.
وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .
وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.
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