الكندي الأول في تاريخ الدوري الإيطالي.. إنتر يتعاقد مع بوكانان

الجمعة، 05 يناير 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

تاجون بوكانان - إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان تعاقده مع تاجون بوكانان الظهير الأيمن الكندي من كلوب بروج البلجيكي مقابل 7 ملايين يورو ووقع على عقد مدته 4 أعوام ونصف.

وأصبح اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عاما أول كندي على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الإيطالي وبالتبعية الكندي الأول في تاريخ الأفاعي.

وتعاقد النادي الإيطالي مع بوكانان لتعويض غياب خوان كوادرادو الذي أجرى عملية في ربلة الساق وسيغيب لوقت طويل ولم يتبق سوى دينزل دومفريس في هذا المركز بالإضافة إلى ماتيو دارميان لكنه يشترك بشكل دائم في ثلاثي الدفاع.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن الانتقال كلف إنتر 7 ملايين يورو بالإضافة إلى 3 ملايين إضافية في حال تحقيقه شروط معينة في العقد.

وشارك بوكانان رفقة منتخب كندا في كأس العالم 2022 في قطر ولفت انتباه كشافين إنتر وظل تحت المراقبة حتى قررت إدارة النادي التعاقد معه.

وانتقل بوكانان إلى أوروبا منذ عامين فقط إذ لعب في كندا والولايات المتحدة الأمريكية فقط قبل رحيله إلى كلوب بروج ليخوض أول تجربة أوروبية له.

ولعب بوكانان 20 مباراة رفقة كلوب بروج وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

إنتر ميلان تاجون بوكانان
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