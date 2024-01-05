برشلونة يكشف تشخيص إصابة كانسيلو.. وموقفه من المشاركة في السوبر الإسباني

الجمعة، 05 يناير 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - جواو كانسيلو

أعلن نادي برشلونة إصابة جواو كانسيلو ظهير الفريق بالتواء في الرباط الجانبي للركبة.

جواو كانسيلو

النادي : برشلونة

برشلونة

ولم يكشف النادي الكتالوني عن مدة غياب اللاعب صاحب الـ29 عاما.

وتعرض الظهير البرتغالي للإصابة في مباراة فريقه مساء أمس الخميس ضد لاس بالماس في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدور الإسباني.

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موقفه من المشاركة في السوبر الإسباني

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدة غياب كانسيلو تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وبالتالي غيابه عن السوبر الإسباني في السعودية مؤكد.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في النادي كانوا يشعرون بالتوتر بسبب توقعهم أن الإصابة ستكون أسوأ من ذلك.

واتفقت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن غياب كانسيلو عن السوبر الإسباني لا يعد محل نقاش لأنه ةرغم بساطة الإصابة بالمقارنة مع التوقعات إلا أن مشاركته في البطولة مستبعدة.

ويهدف البلوجرانا تجهيز كانسيلو لمباراة ريال بيتيس المقبلة في الدوري الإسباني في الجولة الـ21 يوم 21 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة السوبر الإسباني يوم 10 يناير القادم وحتى يوم 14 من الشهر ذاته بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وسيلاقي برشلونة منافسه أوساسونا يوم 11 يناير في دور نصف النهائي.

برشلونة كانسيلو
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