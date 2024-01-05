دوري المحترفين – الانتقال الـ18.. رضا الويشي ينضم إلى لافيينا

أعلن نادي لافيينا التعاقد مع رضا الويشي مهاجم فريق ألو إيجيبت السابق في دوري القسم الثاني ب.

رضا الويشي النادي : ألو إيجيبت لافيينا

وأصبح لافيينا هو الانتقال رقم 18 في مسيرة اللاعب صاحب الـ38 عاما والفريق رقم 16 بعدما لعب مرتين مع سكة الحديد والإنتاج الحربي.

واشتهر الويشي بعد انتقاله إلى فريق الأهلي في عام 2007 من سكة الحديد مقابل 60 ألف يورو وقتها حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويسعى لافيينا إلى تدعيم صفوفه من أجل الارتقاء في جدول ترتيب دوريالمحترفين إذ يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ولعب الويشي في سكة الحديد والأهلي والمقاولون والإنتاج الحربي وتليفونات بني سويف والقوة الجوية والطلبة في العراق والفيصلي الأردني والقناة ودمياط والسويس.

بالإضافة إلى جدة السعودي وإف سي مصر وكوكاكولا وحرس الحدود وألو إيجيبت.

وسجل في الموسم الماضي مع السكة الحديد 5 أهداف وساهم في صعود الفريق من الممتاز ب إلى دوري المحترفين.