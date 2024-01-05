كويز أمم إفريقيا – شهدت ظهور قميص الكاميرون التاريخي.. هل تعرف كأس أمم إفريقيا 2002؟

الجمعة، 05 يناير 2024 - 15:12

كتب : FilGoal

الكاميرون 2002

في كأس أمم إفريقيا 2002 فاجأ منتخب الكاميرون القارة والعالم بقميصه الذي ارتداه بدون أكمام.

فهل تعرف كل شيء عن تلك البطولة؟

حسنا اختبر نفسك وشاركنا نتيجتك.

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