كويز أمم إفريقيا – شهدت ظهور قميص الكاميرون التاريخي.. هل تعرف كأس أمم إفريقيا 2002؟
الجمعة، 05 يناير 2024 - 15:12
كتب : FilGoal
في كأس أمم إفريقيا 2002 فاجأ منتخب الكاميرون القارة والعالم بقميصه الذي ارتداه بدون أكمام.
فهل تعرف كل شيء عن تلك البطولة؟
حسنا اختبر نفسك وشاركنا نتيجتك.
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