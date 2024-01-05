مؤتمر أنشيلوتي: لم أطلب تعاقدات من بيريز.. وهذا ثنائي الدفاع لدينا وكروس تعرض لإصابة

الجمعة، 05 يناير 2024 - 14:43

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أنه لم يطلب أي تعاقدات من فلورنتينو بيريز رئيس النادي لتعويض النقص في دفاع الفريق.

ويستعد النادي الملكي لملاقاة منافسه أراندينا يوم السبت المقبل في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "لم أطلب أي تعاقدات من بيريز في الشتاء، هو بالفعل منحني كل شيء".

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وأضاف "داني كارباخال وكاريو لاعب الفريق الثاني من الممكن أن يلعبان في قلب الدفاع".

وأكمل "توني كروس تعرض لإصابة بسيطة في كاحله ولذلك لم يشترك في التدريبات ولن يسافر ليلعب المباراة بالإضافة إلى أوريلين تشواميني وفينيسيوس جونيور وفيرلاند ميندي لكن سيكون جاهزا لبطولة السوبر".

وواصل "من الممكن أن يشترك أردا جولر في المباراة المقبلة ضد أراندينا".

وتابع "كيبا سيلعب، لا يمكن مقارنة المنافسة الحالية في حراسة المرمى بموسم إيكر كاسياس ودييجو لوبيز، التنافس الآن جيد بالنسبة لنا".

وعما إذا كان جود بيلينجهام أفضل لاعب في العالم قال: "بيلينجهام تأقلم بشكل جيد جدا ومن الواضح أنه الأفضل في العالم".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن أبطال كأس ملك إسبانيا وسنحاول التتويج بها مرة أخرى".

ويعد ريال مدريد هو بطل النسخة السابقة من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن ريال مدريد لم يتمكن من التتويج بكأس ملك إسبانيا مرتين على التوالي منذ موسم 1974-1975.

ريال مدريد أنشيلوتي
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