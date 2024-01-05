مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: مصر و4 منتخبات سيتنافسون على لقب إفريقيا.. ومجموعتنا صعبة

يؤمن باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو أن مصر وأربعة منتخبات أخرى هم من سيتنافسون على لقب كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث بيسيرو كاندي لـFilGoal.com قائلا: "هناك منتخبات عديدة في البطولة قادرة على التتويج باللقب أتوقع أن السنغال وكوت ديفوار ومصر ونيجيريا والمغرب سيتنافسون على اللقب".

وعن مشاركة غينيا بيساو في البطولة قال: "سعيد للغاية لأننا نشارك للمرة الرابعة على التوالي في البطولة وهو ما يضيف لنا خبرات جديدة وبالطبع سيزيد الضغوط علينا لتحقيق أفضل نتائج من الماضي".

وأكمل "سنفعل كل شيء من أجل إسعاد الشعب لدينا منتخب شاب متطور وهو ما يضيف لنا المزيد من الرغبة في الظهور بشكل رائع في البطولة".

وأردف بيسيرو كاندي "مجموعتنا قوية نحن مع البلد المضيف وكوت ديفوار مرشحة للتتويج باللقب أيضا هناك منتخب نيجيريا وهم يمتلكون عدد كبيرا من اللاعبين المميزين ونواجههم مجددا بعد نسخة 2021 وايضا منتخب غينيا الاستوائية الذي يقدم أداء مبهرا للغاية".

وأكمل "سنفعل كل ما لدينا من أجل الصعود من هذه المجموعة الصعبة".

وأتم مدرب غينيا بيساو حديثه "سعيد بتكريمي من رئيس الدولة بوسام اميركال كابرال وهو اعلي وسام في الدولة لذلك سأعمل على إسعاد الجميع في وطني".

وخلال كل المشاركات الثلاثة السابقة ودع منتخب غينيا بيساو البطولة من دور المجموعات.

ويبدأ منتخب غينيا بيساو مشواره بملاقاة كوت ديفوار في الافتتاح في 13 يناير الجاري.

وعقب خمسة أيام سيواجه غينيا الاستوائية ويختتم دور المجموعات بملاقاة نيجيريا في 22 يناير.

ويتولى باسيرو كاندي تدريب غينيا بيساو منذ عام 2016 في ولاية ثانية بعد ولاية أولى من 2001 لـ2010.