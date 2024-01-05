مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: مصر و4 منتخبات سيتنافسون على لقب إفريقيا.. ومجموعتنا صعبة

الجمعة، 05 يناير 2024 - 14:19

كتب : محمد عبد العظيم

باسيرو كاندي - مدرب غينيا بيساو

يؤمن باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو أن مصر وأربعة منتخبات أخرى هم من سيتنافسون على لقب كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث بيسيرو كاندي لـFilGoal.com قائلا: "هناك منتخبات عديدة في البطولة قادرة على التتويج باللقب أتوقع أن السنغال وكوت ديفوار ومصر ونيجيريا والمغرب سيتنافسون على اللقب".

وعن مشاركة غينيا بيساو في البطولة قال: "سعيد للغاية لأننا نشارك للمرة الرابعة على التوالي في البطولة وهو ما يضيف لنا خبرات جديدة وبالطبع سيزيد الضغوط علينا لتحقيق أفضل نتائج من الماضي".

أخبار متعلقة:
مدافع هداف المونديال وآخر مثل الساعة السويسرية.. حكايات 7 لاعبين يشاركون مع مصر لأول مرة في أمم إفريقيا كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك حوار في الجول - فيلود: بوركينا فاسو لديها فرصة لحصد أمم إفريقيا لهذا السبب حوار في الجول - ديسابر: مصر و3 منتخبات تمتلك قدرات خاصة.. والمغرب سيُظهر إمكانياتنا

وأكمل "سنفعل كل شيء من أجل إسعاد الشعب لدينا منتخب شاب متطور وهو ما يضيف لنا المزيد من الرغبة في الظهور بشكل رائع في البطولة".

وأردف بيسيرو كاندي "مجموعتنا قوية نحن مع البلد المضيف وكوت ديفوار مرشحة للتتويج باللقب أيضا هناك منتخب نيجيريا وهم يمتلكون عدد كبيرا من اللاعبين المميزين ونواجههم مجددا بعد نسخة 2021 وايضا منتخب غينيا الاستوائية الذي يقدم أداء مبهرا للغاية".

وأكمل "سنفعل كل ما لدينا من أجل الصعود من هذه المجموعة الصعبة".

وأتم مدرب غينيا بيساو حديثه "سعيد بتكريمي من رئيس الدولة بوسام اميركال كابرال وهو اعلي وسام في الدولة لذلك سأعمل على إسعاد الجميع في وطني".

وخلال كل المشاركات الثلاثة السابقة ودع منتخب غينيا بيساو البطولة من دور المجموعات.

ويبدأ منتخب غينيا بيساو مشواره بملاقاة كوت ديفوار في الافتتاح في 13 يناير الجاري.

وعقب خمسة أيام سيواجه غينيا الاستوائية ويختتم دور المجموعات بملاقاة نيجيريا في 22 يناير.

ويتولى باسيرو كاندي تدريب غينيا بيساو منذ عام 2016 في ولاية ثانية بعد ولاية أولى من 2001 لـ2010.

غينيا بيساو باسيرو كاندي كأس أمم إفريقيا مصر
نرشح لكم
مدافع هداف المونديال وآخر مثل الساعة السويسرية.. حكايات 7 لاعبين يشاركون مع مصر لأول مرة في أمم إفريقيا كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك حوار في الجول - فيلود: بوركينا فاسو لديها فرصة لحصد أمم إفريقيا لهذا السبب حوار في الجول - ديسابر: مصر و3 منتخبات تمتلك قدرات خاصة.. والمغرب سيُظهر إمكانياتنا أمم إفريقيا - موريتانيا.. مرابطون ومهاجرون مران منتخب مصر - وصول محمد صلاح.. وتدريبات تأهيلية لـ ياسر إبراهيم خدمة في الجول – طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية استعدادا لـ أمم إفريقيا أمم إفريقيا - تغيير في قائمة الكاميرون.. وتقرير يكشف السبب
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: لم أطلب تعاقدات من بيريز.. وهذا ثنائي الدفاع لدينا وكروس تعرض لإصابة 11 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: مصر و4 منتخبات سيتنافسون على لقب إفريقيا.. ومجموعتنا صعبة 35 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بعد منافسة مع ألفاريز وبيرناردو.. فودين ينتزع جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مدافع هداف المونديال وآخر مثل الساعة السويسرية.. حكايات 7 لاعبين يشاركون مع مصر لأول مرة في أمم إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
كلوب عن صلاح وواتارو إندو: أتمنى خروجهما من مجموعات إفريقيا وآسيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: انتقال مبابي لـ ريال مدريد سيكلفه التنازل عن مكافأة ضخمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
تعليق من تين هاج على اجتماعه الأول مع راتكليف بعد استحواذه على مانشستر يونايتد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة