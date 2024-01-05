مدافع هداف المونديال وآخر مثل الساعة السويسرية.. حكايات 7 لاعبين يشاركون مع مصر لأول مرة في أمم إفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تقام في كوت ديفوار بداية من يوم 13 يناير الجاري.

وأعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قائمة فريقه التي ستخوض البطولة.

وتشهد قائمة مصر 7 لاعبين سيشاركون بكأس الأمم الإفريقية لأول مرة خلال مسيرتهم.

بعض اللاعبين يمتلكون خبرة دولية بعدد مباريات لا بأس به مع منتخب مصر ولكن مع ذلك لم يسبق له المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية.

ويستعرض FilGoal.com حكايات عن اللاعبين الذين سيشاركون مع مصر لأول مرة في البطولة.

محمد حمدي

بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرج حتى صعد للفريق الأول في 2015 وشارك معه في ثلاث مباريات، في الموسم التالي انضم حمدي للمقاولون العرب على سبيل الإعارة بطلب من محمد عودة مدرب الفريق في ذلك التوقيت ولكنه لم يحصل على فرصة كبيرة للظهور مع الفريق وشارك في مباراتين طوال الموسم.

بعد انتهاء الإعارة قرر الأهلي الاستغناء عن حمدي برفقة أكثر من لاعب من قطاع الناشئين لينضم إلى المصري في صفقة انتقال حر عام 2016، وتألق نحت قيادة حسام حسن وانضم لمنتخب مصر.

انضم لبيراميدز وأصبح عنصرا أساسيا في الفريق ومع منتخب مصر لكن صادفه سوء الحظ حيث أصيب مع المنتخب مرتين وغاب عن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بسبب الإصابة.

لعب 12 مباراة سابقة مع منتخب مصر وصنع خلالها هدفا وحيدا.

مشاركته الأولى كانت تحت قيادة كارلوس كيروش عام 2021 في مباراة ودية ضد ليبيريا.

شارك في آخر 4 مباريات سابقة لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا.

أحمد سامي

بدأ ممارسة كرة القدم في الصف الخامس الابتدائي عندما اصطحبه والده لاختبارات الأهلي والتي نجح خلالها ولكنه رسب في الاختبار الأخير بعد تعرضه لإصابة قوية.

بعد اختبارات الأهلي شارك سامي في دورة بيبسي للمدارس وانضم لأكاديمية محمود الخطيب واستمر بها لمدة 4 سنوات قبل الانضمام لفريق النصر في سن الـ 15 عاما.

في 2012 انضم سامي لتليفونات بني سويف في الدوري الممتاز تحت قيادة إيهاب جلال واستمر مع الفريق لمدة موسمين، ثم انتقل معه لمصر للمقاصة.

مع مصر للمقاصة لمع اسم أحمد سامي أكثر واستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات تألق خلالهم وكانوا هم الفترة الذهبية للنادي، وحقق المركز الثاني في الدوري كأفضل ترتيب لهم وشارك في دوري أبطال إفريقيا.

أثناء فترته مع مصر للمقاصة حصل سامي على دعوة من الأهلي للمشاركة مع الفريق في مباراة ودية ضد أتليتكو مدريد على ملعب برج العرب ووصفها بـ "المباراة الأغلى في مسيرته الكروية" كونه لعبها بقميص فريق أحلامه وبسبب الهدف من المباراة وهو السلام ومحاربة الإرهاب.

كان أحمد سامي قريبا من الانتقال إلى الأهلي في أكثر من مناسبة أثناء فترة لعبه بصفوف المقاصة ولكن الصفقة لم تتم.

يملك سامي لقطة مثيرة للجدل برفقة مصر للمقاصة عندما طار وتصدى للكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه أثناء مواجهة الزمالك والتي لم ينتبه لها الحكم جهاد جريشة لتمر مرور الكرام.

سامي قال إن اللقطة جاءت بطريقة عفوية وغير إرادية وتحركت يده نحو الكرة بدون إرادته وقال إنه كان يريد أن يعترف لجهاد جريشة بلمسة اليد ولكنه لم يفعل ذلك بسبب توتر المباراة.

في 2018 انضم سامي لمدة موسمين إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة من مصر للمقاصة وفي 2020 اجتمع شمله بإيهاب جلال من جديد عندما انضم لبيراميدز واستمر مع الفريق حتى الآن.

وصفه روي فيتوريا مدرب منتخب مصر "بالساعة السويسرية" في إشارة إلى دقته في تنفيذ التعليمات عقب اختياره للقائمة النهائية.

لعب من قبل مباراة واحدة دولية مع مصر كانت في المعسكر الأخير ضد جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026.

محمود حمادة

من مواليد مدينة دكرنس، وبدأ في صفوف الأولمبي بعمر 16 عاما ثم ضمه إيهاب جلال لمصر للمقاصة وأعير للإنتاج الحربي، وانتقل لبيراميدز لمدة موسمين وانضم لفاركو عقب صعود الفريق للدوري الممتاز قبل أن ينتقل للمصري في الموسم الحالي.

يتواجد باستمرار ضمن اختيارات روي فيتوريا منذ توليه مسؤولية منتخب مصر.

مباراته الأولى كانت هي الأولى لروي فيتوريا أيضا وكانت ضد النيجر في شهر سبتمبر من عام 2022.

حتى الآن لعب حمادة 10 مباريات مع منتخب مصر وخلالها صنع هدف وحيد.

استغرب روي فيتوريا في بداية تدريبه لمنتخب مصر من كيفية عدم انضمام حمادة لمنتخب مصر في وقت سابق قائلا: "كيف لبعض اللاعبين مثل محمود حمادة لم يتواجد أي مشروع لتطويرهم؟ خاض المباراة بكفاءة عالية جدا وواضح أنه لعب 20 او 30 مباراة مع الفريق وليس أول مباراة دولية، ساهم في تنظيم أداء الفريق وساعد دفاعيا وفي توازن للفريق وأعجبني بشكل جيد".

المدرب البرتغالي تحدث عنه مجددا عقب اختياره في القائمة النهائية للبطولة قائلا: "رأيت في محمود حمادة خصائص للقيام بدور لاعب الوسط في الجانب الأيسر لتوفير الحماية للظهير الهجومي مثل محمد حمدي".

مصطفى فتحي

من مواليد المنصورة، وبدأ حب كرة القدم وهو عمره 4 سنوات فقط وكانت تلقبه والدته بالكابتن منذ صغره، بينما كان والده لاعب كرة قدم مغمور سابق حلم باللعب يوما ما في الزمالك وكان يلعب بقدمه اليسرى مثل نجله.

اعتاد والده اصطحابه للعب في الأندية قبل أن ينضم لنادي بلقاس، وشاهده محمد صبري نجم الزمالك السابق وهو يلعب في دورة رمضانية بمدينة المنصورة وأعجب بمهارته الشديدة.

تحدث معه صبري وعلم أنه مقيد بنادي بلقاس ولكنه لا يشارك فطلب منه القدوم والتدرب معه بنادي بنبروه وهو ما حدث.

طلب المصري ضمه اللاعب ولكن محمد صبري ذهب به إلى نادي الزمالك لعرضه عليه وخاض الفريق مباراة ودية وبعد 10 دقائق فقط طلب حلمي طولان مدرب الزمالك خروجه من الملعب ووقع على عقود انضمامه.

لفت مصطفى فتحي الأنظار منذ مشاركته الأولى مع الزمالك في 2014 وفي موسمه التالي كان أحد المساهمين في تتويج الفريق بلقب الدوري.

في 2017 خرج مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي على سبيل الإعارة وعاد للانضمام للزمالك ثم خرج في إعارة أخرى لسموحة عام 2021 حيث قدم أفضل مواسمه وحل في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا.

في 2022 انتقل مصطفى فتحي إلى التعاون بشكل نهائي ولكنه لم يستمر طويلا بسبب تأدية واجب التجنيد ومنعه من السفر خارج مصر لينضم إلى بيراميدز على سبيل الإعارة قبل أن يضمه الفريق في الصيف الماضي بشكل نهائي.

مباراته الدولية الأولى كانت عام 2015 تحت قيادة هيكتور كوبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ضد تنزانيا.

شارك حتى الآن في 23 مباراة بقميص منتخب مصر خلالها سجل هدفين وصنع هدف.

مشاركته الأخيرة كانت ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 بالمعسكر الأخير.

محمد هاني

من أبناء الأهلي حيث بدأ مشواره الكروي، وصعد للفريق الأول في 2015 وحصل على مكان أساسي خلال فترة قصيرة.

محمد هاني من أسرة أهلاوية بالكامل إذ عمل والده في النادي منذ عام 1986، وهو الابن الوحيد لوالديه ولديه شقيقتين.

حكى هاني أن والده لم يُرد أن يذهب به لتدريبات الأهلي في البداية بسبب تعارض المواعيد مع عمله ولكن عقب ذلك أصبح يصطحبه للتدريبات كل يوم عقب عمله وهو شيء مرهق بالنسبة له ولكنه أسهم في جعله لاعب كرة القدم الحالي وما هو عليه.

هوايته المفضلة هي صيد الأسماك.

كان يحب مادة اللغة الإنجليزية أثناء فترة الدراسة بينما لم يحب مادة علم النفس.

تواجد هدفه في مرمى مونتيري المكسيكي ضمن أفضل 5 أهداف في كأس العالم للأندية.

ارتدى شارة قيادة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، وسبق ان ارتداها من قبل في كأس العالم للأندية 2021 في غياب محمد الشناوي.

شارك مع منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة هيكتوبر كوبر في مباراة ودية ضد الأردن عام 2016.

لعب مع منتخب مصر 14 مباراة دولية صنع خلالها هدفين ولم يسجل وحصل على بطاقة حمراء في مباراة ودية ضد الجزائر.

مروان عطية

وُلد في محافظة البحيرة لعائلة تحب كرة القدم، بدأ بلعب كرة القدم في الشوارع منذ كان عمره 7 سنوات وانضم لأكاديمية في البحيرة قبل أن ينجح في اختبارات الاتحاد السكندري عام 2011.

بعد عامين مع الاتحاد تعرض مروان للإصابة بكسر في ذراعه ورحل عن الاتحاد وانضم لفريق المعمورة وواجه الاتحاد وسجل في مرماه وعاد إليه بعد موسم واحد.

صعد للفريق الأول لزعيم الثغر في 2019 تحت قيادة طلعت يوسف واستمر لمدة 4 سنوات وخلالهم انضم لمعسكر منتخب مصر وأصبح بوابة لانتقاله إلى الأهلي.

تلقى صدمة كبيرة بوفاة والده صباح يوم مباراة القمة من الدوري الموسم الماضي وغاب عن اللقاء ويقول إنه عانى من حالة اكتئاب طويلة بسبب ذلك الأمر وخرج منه مؤخرا.

لعب مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا في شهر مارس الماضي ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

شارك حتى الآن في 6 مباريات دولية مع مصر.

فيتوريا أشاد بقدراته كلاعب وسط وقال إنه كان يبحث عن لاعب ارتكاز وأشاد بفهمه الجيد لكرة القدم وقدرته على قراءة المباريات والتدخل في اللحظات المناسبة.

ياسر إبراهيم

آخر لاعب انضم للقائمة بعد أن دحل بديلان أمس الثلاثاء عقب استبعاد أسامة جلال بسبب الإصابة.

من مواليد محافظة الدقهلية، بدأ مسيرته الكروية مع المنصورة وتدرج في قطاع الناشئين حتى وصل للفريق الأول.

شارك مع منتخب مصر في التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما بقيادة ربيع ياسين في 2013.

البطولة لفتت أنظار فرق الدوري الممتاز نحو ياسر إبراهيم والذي انتقل بالفعل للزمالك، واستمر ياسر مع الزمالك لمدة موسمين قبل أن يرحل وينضم لسموحة.

مع سموحة أعاد ياسر إبراهيم اكتشاف نفسه وبعد 4 مواسم تألق خلالهم عاد للفت الأنظار ثم انضم للأهلي في 2019.

حاز لقب هداف نسخة كأس العالم للأندية 2021 برصيد هدفين بالتساوي مع أكثر من لاعب بعد ثنائية ضد الهلال في مباراة المركز الثالث.

المباراة الدولية الأولى لياسر إبراهيم مع منتخب مصر الأول كانت ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 بالذهاب وقدم أداء رائعا وكان أحد أسباب الخروج بشباك نظيفة.

شارك حتى الآن في 6 مباريات دولية كان أخرها في ودية ضد جنوب السودان بشهر يونيو الماضي.

وسيلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.