كلوب عن صلاح وواتارو إندو: أتمنى خروجهما من مجموعات إفريقيا وآسيا

يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إقصاء محمد صلاح وواتارو من إندو من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا وآسيا على التوالي ليعودا لفريقه مبكرا.

ويلعب صلاح مع منتخب مصر فيما انضم إندو إلى اليابان.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة مازحا "إن تمنيت لهما الحظ الجيد فسيكون ذلك كذب، آمل خروجهما من دور المجموعات لكن يبدو أن هذا لن يحدث".

واستدرك "لذا أتمنى لهما الحظ الجيد وأن يعودا في حالة جيدة، بالطبع أنا واثق من إيجاد طريقة للعب بدونهما ولكن علينا إظهار ذلك".

وأكمل المدرب الألماني "أعتقد أننا لعبنا ضد وست هام بلاعبين مكان صلاح ولدينا خيارات دفاعية أخرى وبعض اللاعبين الذين يستطيعون اللعب في مركز الجناح ربما ليسوا مثل صلاح، فهذا غير ممكن، نحن نستخدم اللاعبين ومهاراتهم وهذه هي الفكرة وراء ذلك".

وأتم كلوب حديثه "هل نريد اللعب بدون صلاح؟ لا بالتأكيد، لكننا سنجد طريقة وبالطبع سنواجه أرسنال ويمكننا أن نخسر المباراة في وجود صلاح لكن في الوقت الحالي لدينا فرصة للفوز بها لذا نحن نفكر في كيفية حدوث ذلك".

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال الأحد المقبل لملاقاته في كأس الاتحاد الإنجليزي في دور الـ64.