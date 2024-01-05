رومانو: انتقال مبابي لـ ريال مدريد سيكلفه التنازل عن مكافأة ضخمة

أصبح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بين نارين في الوقت الحالي بين الاستمرار في فريقه والحصول على مكافأة مالية ضخمة أو الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني فريق أحلامه كما عبر عن ذلك من قبل.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية قائلا: "مبابي اتفق في وسابق مع ناصر الخليفي مالك سان جيرمان على تنازله عن مكافأة مالية ضخمة تبلغ 75-80 مليون يورو في الصيف المقبل وهي مكافأة الولاء للنادي حال رحيله عنه".

وأكمل "مبابي لم يقرر بعد مغادرة باريس سان جيرمان الآن، ولكن قد يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وعن موقف ريال مدريد من المهاجم الفرنسي قال: "ريال مدريد مازال يراقب مبابي عن بعد ويريدونه".

وقال مبابي منذ عدة أيام إنه لا يعرف بعد ما سيقرره بشأن مستقبله سواء البقاء أو الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، ما يجعل موقفه من الحصول على مكافأة الولاء غير محسوم حتى الآن.

وأوضحت التقارير الصحفية من قبل أن النادي الملكي قدم عرضه لمبابي وأعطوه وقتا نهائيا للرد عليه أقصاه منتصف الشهر الحالي يناير.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بنهاية الموسم الجاري ومنذ بداية الشهر الحالي يحق له التوقيع لأي ناد دون العودة إلى باريس سان جيرمان وتكون الصفقة دون مقابل مادي لباريس سان جيرمان.