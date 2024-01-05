رومانو: انتقال مبابي لـ ريال مدريد سيكلفه التنازل عن مكافأة ضخمة

الجمعة، 05 يناير 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - سان جيرمان ونيوكاسل

أصبح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بين نارين في الوقت الحالي بين الاستمرار في فريقه والحصول على مكافأة مالية ضخمة أو الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني فريق أحلامه كما عبر عن ذلك من قبل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية قائلا: "مبابي اتفق في وسابق مع ناصر الخليفي مالك سان جيرمان على تنازله عن مكافأة مالية ضخمة تبلغ 75-80 مليون يورو في الصيف المقبل وهي مكافأة الولاء للنادي حال رحيله عنه".

وأكمل "مبابي لم يقرر بعد مغادرة باريس سان جيرمان الآن، ولكن قد يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

أخبار متعلقة:
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك تعليق من تين هاج على اجتماعه الأول مع راتكليف بعد استحواذه على مانشستر يونايتد سعد سمير: موسيماني لم يتسبب في رحيلي عن الأهلي.. وهذا ما قلته لأحمد ريان بعد فرصته الشهيرة

وعن موقف ريال مدريد من المهاجم الفرنسي قال: "ريال مدريد مازال يراقب مبابي عن بعد ويريدونه".

وقال مبابي منذ عدة أيام إنه لا يعرف بعد ما سيقرره بشأن مستقبله سواء البقاء أو الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، ما يجعل موقفه من الحصول على مكافأة الولاء غير محسوم حتى الآن.

وأوضحت التقارير الصحفية من قبل أن النادي الملكي قدم عرضه لمبابي وأعطوه وقتا نهائيا للرد عليه أقصاه منتصف الشهر الحالي يناير.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بنهاية الموسم الجاري ومنذ بداية الشهر الحالي يحق له التوقيع لأي ناد دون العودة إلى باريس سان جيرمان وتكون الصفقة دون مقابل مادي لباريس سان جيرمان.

ريال مدريد سان جيرمان مبابي
نرشح لكم
كلوب عن صلاح وواتارو إندو: أتمنى خروجهما من مجموعات إفريقيا وآسيا تعليق من تين هاج على اجتماعه الأول مع راتكليف بعد استحواذه على مانشستر يونايتد مواعيد مباريات الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة – كأس الاتحاد الإنجليزي ونانت راموس ينفجر غضبا ضد مشجع إشبيلية: اصمت وابتعد وتحل ببعض من الاحترام وداعا للـ 1-0.. يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية في كأس إيطاليا عودة متأخرة.. برشلونة يفوز في توقيته المفضل على لاس بالماس انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (1) (2) برشلونة.. فوز قاتل تشكيل برشلونة - روكي على مقاعد البدلاء لأول مرة.. وكانسيلو ظهير أيمن
أخر الأخبار
مدافع هداف المونديال وآخر مثل الساعة السويسرية.. حكايات 7 لاعبين يشاركون مع مصر لأول مرة في أمم إفريقيا 23 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كلوب عن صلاح وواتارو إندو: أتمنى خروجهما من مجموعات إفريقيا وآسيا ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: انتقال مبابي لـ ريال مدريد سيكلفه التنازل عن مكافأة ضخمة ساعة | الكرة الأوروبية
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك ساعة | كوت ديفوار 2023
تعليق من تين هاج على اجتماعه الأول مع راتكليف بعد استحواذه على مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
سعد سمير: موسيماني لم يتسبب في رحيلي عن الأهلي.. وهذا ما قلته لأحمد ريان بعد فرصته الشهيرة 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة – كأس الاتحاد الإنجليزي ونانت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
راموس ينفجر غضبا ضد مشجع إشبيلية: اصمت وابتعد وتحل ببعض من الاحترام 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة