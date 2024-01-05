كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك

الجمعة، 05 يناير 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر يرفع كأس إفريقيا 2006

توج منتخب مصر بلقب كأس أمم إفريقيا 2006 في البطولة التي أقيمت على أرضه.

فهل تعرف كل شيء عن مشوار منتخب مصر في تلك البطولة؟

حسنا اختبر نفسك وشاركنا نتيجتك.

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