سعد سمير: موسيماني لم يتسبب في رحيلي عن الأهلي.. وهذا ما قلته لأحمد ريان بعد فرصته الشهيرة

الجمعة، 05 يناير 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

سعد سمير - سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

شدد سعد سمير مدافع سيراميكا كليوباترا أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق لم يتسبب في رحيله عن القلعة الحمراء.

سعد سمير

النادي : سيراميكا كليوباترا

ورحل سعد سمير عن الأهلي في عام 2021 لينتقل إلى فيوتشر الذي ظل معه لموسمين قبل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا.

وتحدث سعد سمير لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "موسيماني لم يكن له أي علاقة برحيلي من الأهلي".

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وواصل "بعد عودتي من الإصابة جاءت فترة فيروس كورونا وجاء موسيماني للأهلي على مباراتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الزمالك في نهائي القرن".

وأردف " في ذلك الوقت كانت فترة مضغوطة وصعبة ولم يكن هناك أي وقت للتفكير في نفسك بل الفوز بالبطولة وهذا ينطبق كذلك على وليد سليمان الذي لم يكن يشارك باستمرار في ذلك الوقت".

وشدد "علاقة موسيماني باللاعبين الكبار في الأهلي كانت جيدة".

وتابع لاعب الأهلي الأسبق حديثه "وفي مباراة نهائي القرن أنا كنت مصاب وهو طلب تواجدنا في قائمة المباراة ومعسكر اللقاء بل على العكس طلب تواجد اللاعبين الكبار للشد من أزر اللاعبين".

وبسؤاله هل فكر في اللعب للغريم التقليدي للأهلي، الزمالك أجاب "لم أفكر في اللعب للزمالك يوما ما لأنني لعبت للأهلي 14 سنة بالطبع الزمالك نادي كبير لكن الأمر لم أفكر فيه".

أما عن أصعب مهاجم لعب ضده رد سعد سمير "بابا أركو مهاجم طلائع الجيش وعماد متعب لاعب الأهلي السابق هما أصعب مهاجمين واجهتهما".

وعن مباراة لن ينساها أبدا قال: "نهائي القرن هي مباراة لن أنساها، كل شيء حدث في ذلك اليوم بكافة تفاصيله حتى الفوز بالكأس سيظل كل ذلك في ذاكرتي للأبد".

وكان الأهلي فاز على الزمالك بهدفين لهدف في عام 2020 ليتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وعن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي حاليا قال: "حسام غالي بإمكانه أن يصبح رئيسا للأهلي في المستقبل فهو قيمة وقامة وهناك بعض الأمور التي تقال عنه غير حقيقية وهو يحاول أن يكون الأهلي دائما في أفضل مكان".

أما عن رد فعله مع أحمد ياسر ريان بعد فرصته المهدرة ضد بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس السوبر للأندية الأبطال قال مازحا: "قلت له عادل إمام عملها قبلك في فيلم مرجان".

وأتم " في الملعب تفاجأت بما حدث لكنه مهاجم رائع ويملك كل أساسيات المهاجم ويستطيع اللعب في الأهلي وتلك الأمور تحدث لأي لاعب".

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