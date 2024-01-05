مواعيد مباريات الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة – كأس الاتحاد الإنجليزي ونانت

يشهد اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 مباراة كأس فرنسا وكذلك الاتحاد الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

كأس فرنسا

يواجه نانت منافسه باو الذي يقبع في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في بطولة الدوري الفرنسي خلال الدور الـ64 في تمام الساعة السابعة مساء، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

ووصل باو لهذا الدور من بطولة الكأس بعد الفوز على فريق كولاني بخمسة أهداف مقابل هدف وسجل بوطيب هدفين، بينما هذا هو اللقاء الأول لنانت في الكأس خلال الموسم الجاري.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يلعب توتنام ضد منافسه بيرنلي في دور الـ64 في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1 على ملعب توتنام هوتسبر.

ويلاقي برينتفورد منافسه ولفرهامبتون على ملعب برينتفورد كوميونيتي على قناة بي إن سبورتس 2 في الساعة التاسعة وربع مساء في الدور ذاته من البطولة.

لمعرفة جميع مباريات اليوم اضغط هنا.