راموس ينفجر غضبا ضد مشجع إشبيلية: اصمت وابتعد وتحل ببعض من الاحترام

دخل سيرخيو راموس مدافع إشبيلية الإسباني في شجار قوي مع أحد مشجعي فريقه أثناء إجراء حوار عقب الخسارة من أتليتك بلباو.

وسقط الفريق الأندلسي ضد بلباو بنتيجة 2-0 في الجولة 19 في لقاء أقيم على ملعب سانشيز بيزخوان.

وقال راموس أثناء إجراء الحوار مع قناة "دازن" ردا على حديث المشجع معه: "أحترم الناس، نحن هنا نعمل ونتحدث، تحل ببعض من الاحترام. اصمت الآن وابتعد".

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!” ¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

وتطرق راموس للحديث للقناة عن المباراة قائلا: "عندما لا تحقق أهدافك فأنت متأخر، كان لدينا فرصة أكثر من رائعة لبداية العام بشكل مختلف، بتحقيق 3 نقاط لكن لم نفعل".

وواصل "انتهى الأمر بطريقة محبطة، لكن لا يوجد خيار آخر على الرغم من أنه متكررا، نعاني معا ونتحدث سويا".

وأتم "سجلوا هدفين لكن لم نكن على ما يرام في المباراة".

ويحتل إشبيلية مع نهاية الدور الأول المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

راموس البالغ 37 عاما خاض 10 مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل خلالها هدفا وحيدا.