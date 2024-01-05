تشافي: يجب أن تحترموا بطل الدوري الإسباني الحالي.. وإصابة كانسيلو لا تبدو خطيرة

طالب تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الإسباني بالاحترام فريقه بطل الدوري الإسباني الحالي وكشف إصابة جواو كانسيلو.

وانتصر برشلونة في الوقت القاتل على لاس بالماس بنتيجة 2-1 في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "الفريق لعب وفاز بشكل عادل أمام فريق لم يعد أحد أمامه في النتيجة في هذا الدوري".

وأضاف "ركلة جزاء جاءت نتيجة دفعة وهي واضحة".

وتابع عن الفارق بين أداء الفريق في الشوطين الأول والثاني قائلا: "خضنا حصص تدريبية تحليلية لاستخدام المساحات الناتجة عن فريق لاس بالماس، لكننا كنا متسرعين في الشوط الأول ومررنا كرات طولية عديدة عدا كرة وحيدة جيد جدا من دي يونج لسيرجي روبرتو".

وأكمل "طلبت من اللاعبين الهدوء والبحث عن التوقيت المثالي للتمرير، وهو ما تحسن، قلت للاعبين بين شوطي اللقاء أننا سنفوز بنتيجة 3-1، الأمر كان يتعلق بالجودة في التمريرة الأخيرة، ولدينا نقص في هذه الجزئية".

وشدد "من الصعب للجميع أن يفوزوا، المباريات تحدد نتائجها بالتفاصيل، جيرونا فاز في آخر ثانية، وريال مدريد حقق الفوز في الدقيقة 80 من ركلة ركنية، ونحن فزنا بسبب ركلة جزاء في الدقيقة 90، لدينا الحجج، نعم، للفوز باللقب. يجب أن تحترموا البطل الحالي".

وعن مشاركة فيتور روكي أجاب: "سيقدم الكثير لنا، يلعب جيدا في العمق".

وأتم عن إصابة جواو كانسيلو: "لا تبدو خطيرة، إنها إصابة في الركبة لكن سننتظر نتيجة الفحص الطبي".

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ويعد برشلونة الأكثر تسجيلا في الدوري الإسباني الموسم الجاري في آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء بواقع 19 هدفا، وهو أكثر برصيد 7 أهداف من سيلتا فيجو الذي سجل 12 هدفا في نفس الفترة.

الفوز أعاد برشلونة للمركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدران.

بينما تكبد لاس بالماس الهزيمة الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.