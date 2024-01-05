وداعا للـ 1-0.. يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية في كأس إيطاليا

الجمعة، 05 يناير 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

كينيان يلديز - يوفنتوس

سحق يوفنتوس خصمه ساليرنيتانا بنتيجة 6-1 في آخر مباريات ثمن نهائي كأس إيطاليا 2023-24.

وتأهل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني الذي أقصى نابولي في واحدة من مفاجآت النسخة الحالية للبطولة.

ولأول مرة يسجل يوفنتوس 6 أهداف على الأقل في مباراة واحدة بجميع المسابقات منذ فبراير 2018 عندما فاز على ساسولو بنتيجة 7-0 في الدوري الإيطالي.

ويعد ذلك أكبر فوز ليوفنتوس في كأس إيطاليا منذ الفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة 6-1 في يناير 2015.

وصف المباراة

تأخر يوفنتوس بشكل مبكر للغاية حيث سجل إيكوميسي هدف الضيوف الأول في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء مستغلا تمريرة خاطئة من فيدريكو جاتي.

رد يوفنتوس جاء قويا للغاية، فسجل فابيو ميريتي هدف التعادل في الدقيقة 12 بتسديدة على الطائر بعد تمهيد من أندريا كامبياسو بالرأس.

وأضاف كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة بعد رأسية دانيلو إثر ركنية نفذها فيديريكو كييزا.

في الشوط الثاني سجل دانييلي روجاني الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 54.

وحوّل التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه عرضية كينان يلديز قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

اللاعب التركي سجل في الدقيقة 88 هدف يوفنتوس الخامس بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى تيموتي ويا اللقاء بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وبذلك حسمت مقاعد ربع نهائي كأس إيطاليا الموسم الجاري وستكون بين كل من:

لاتسيو × روما

يوفنتوس × فروسينوني

فيورنتينا × بولونيا

ميلان × أتالانتا

وستقام المباريات خلال أيام 9-10-11 يناير الجاري.

وودع إنتر حامل اللقب آخر نسختين البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من بولونيا بنتيجة 2-1.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس إيطاليا برصيد 14 لقبا ويليه روما وإنتر برصيد 9 ألقاب ثم لاتسيو 7 وفيورنتينا ونابولي 6 وتورينو وميلان 5 ألقاب.

يوفنتوس ساليرنتانا كأس إيطاليا
نرشح لكم
عودة متأخرة.. برشلونة يفوز في توقيته المفضل على لاس بالماس انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (1) (2) برشلونة.. فوز قاتل تشكيل برشلونة - روكي على مقاعد البدلاء لأول مرة.. وكانسيلو ظهير أيمن لتعويض مصطفى محمد وسيمون؟ نانت يضم كاديويري وتراوري لنهاية الموسم مانشستر يونايتد يجدد تعاقد 3 لاعبين.. وفاران ومارسيال في الطريق مواعيد مباريات الخميس 4 يناير والقنوات الناقلة - برشلونة ويوفنتوس.. وكأس الاتحاد الإنجليزي في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة الـ 12.. باريس سان جيرمان يهزم تولوز بثنائية ويتوج بلقب السوبر
أخر الأخبار
وداعا للـ 1-0.. يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية في كأس إيطاليا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة متأخرة.. برشلونة يفوز في توقيته المفضل على لاس بالماس 45 دقيقة | الدوري الإسباني
خالد عبد الفتاح: شعرت أنني أشهر شخص في مصر بعد لقاء الزمالك.. ولا أنسى حزن كولر منا 48 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول - فيلود: بوركينا فاسو لديها فرصة لحصد أمم إفريقيا لهذا السبب ساعة | كوت ديفوار 2023
حوار في الجول - ديسابر: مصر و3 منتخبات تمتلك قدرات خاصة.. والمغرب سيُظهر إمكانياتنا 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
سلة – الاتحاد السكندري يعلن ضم صانع ألعاب أمريكي 2 ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا - موريتانيا.. مرابطون ومهاجرون 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
مران منتخب مصر - وصول محمد صلاح.. وتدريبات تأهيلية لـ ياسر إبراهيم 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة