وداعا للـ 1-0.. يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية في كأس إيطاليا

سحق يوفنتوس خصمه ساليرنيتانا بنتيجة 6-1 في آخر مباريات ثمن نهائي كأس إيطاليا 2023-24.

وتأهل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني الذي أقصى نابولي في واحدة من مفاجآت النسخة الحالية للبطولة.

ولأول مرة يسجل يوفنتوس 6 أهداف على الأقل في مباراة واحدة بجميع المسابقات منذ فبراير 2018 عندما فاز على ساسولو بنتيجة 7-0 في الدوري الإيطالي.

ويعد ذلك أكبر فوز ليوفنتوس في كأس إيطاليا منذ الفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة 6-1 في يناير 2015.

وصف المباراة

تأخر يوفنتوس بشكل مبكر للغاية حيث سجل إيكوميسي هدف الضيوف الأول في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء مستغلا تمريرة خاطئة من فيدريكو جاتي.

رد يوفنتوس جاء قويا للغاية، فسجل فابيو ميريتي هدف التعادل في الدقيقة 12 بتسديدة على الطائر بعد تمهيد من أندريا كامبياسو بالرأس.

وأضاف كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة بعد رأسية دانيلو إثر ركنية نفذها فيديريكو كييزا.

في الشوط الثاني سجل دانييلي روجاني الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 54.

وحوّل التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه عرضية كينان يلديز قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

اللاعب التركي سجل في الدقيقة 88 هدف يوفنتوس الخامس بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى تيموتي ويا اللقاء بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

بسداسية رائعة في شباك ساليرنيتانا.. يوفنتوس يصعد إلى دور الـ8 من كأس إيطاليا لمواجهة فروسينوني 🏆🇮🇹 شاهد أهداف المباراة الرائعة ⚽️📽️#كأس_إيطاليا#يوفنتوس_ساليرنيتانا pic.twitter.com/hgtHT876uN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 4, 2024

وبذلك حسمت مقاعد ربع نهائي كأس إيطاليا الموسم الجاري وستكون بين كل من:

لاتسيو × روما

يوفنتوس × فروسينوني

فيورنتينا × بولونيا

ميلان × أتالانتا

وستقام المباريات خلال أيام 9-10-11 يناير الجاري.

وودع إنتر حامل اللقب آخر نسختين البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من بولونيا بنتيجة 2-1.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس إيطاليا برصيد 14 لقبا ويليه روما وإنتر برصيد 9 ألقاب ثم لاتسيو 7 وفيورنتينا ونابولي 6 وتورينو وميلان 5 ألقاب.