عودة متأخرة.. برشلونة يفوز في توقيته المفضل على لاس بالماس

الجمعة، 05 يناير 2024 - 00:45

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - برشلونة

واصل برشلونة هوايته المفضلة الموسم الجاري بالتسجيل متأخرا وقلب تأخره إلى فوز على لاس بالماس في جران كناريا بنتيجة 2-1 في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

تقدم لاس بالماس عن طريق منير الحدادي، وقلب برشلونة الطاولة بثنائية فيران توريس وإلكاي جوندوجان.

ويعد برشلونة الأكثر تسجيلا في الدوري الإسباني الموسم الجاري في آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء بواقع 19 هدفا، وهو أكثر برصيد 7 أهداف من سيلتا فيجو الذي سجل 12 هدفا في نفس الفترة.

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الفوز أعاد برشلونة للمركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدران.

بينما تكبد لاس بالماس الهزيمة الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.

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التشكيل

عاد جواو كانسيلو لمركز الظهير الأيمن وتواجد جول كوندي في مركز قلب الدفاع.

فيما تواجد فيتور روكي على مقاعد البدلاء في أول مباراة له عقب أيام من انضمامه.

في المقابل قاد ثنائي برشلونة السابق: ساندرو راميريز ومنير الحدادي بالإضافة إلى ألبرتو موليرو هجوم لاس بالماس.

وصف المباراة

تلقى برشلونة ضربة قوية في بداية اللقاء حيث أصيب جواو كانسيلو في الركبة في الدقيقة 7.

تلقى البرتغالي العلاح وعاد لأرض الملعب لكن بعد 3 دقائق خرج بسبب الإصابة وعوضه أندريس كريستنسين.

وعاد كوندي لمركز الظهير الأيمن مجددا فيما شغل المدافع الدنماركي مركز قلب الدفاع.

بعد دقيقة واحدة من التغيير تقدم لاس بالماس بالهدف الأول في اللقاء، عرضية من ساندرو راميريز أرضية أودعها الحدادي.

وفي الدقيقة 28 رد القائم تسديدة راميريز من داخل منطقة الجزاء.

محاولات لاس بالماس في الشوط الأول كانت ا

لأخطر في ظل غياب هجومي للاعبي برشلونة.

بدأ برشلونة الشوط الثاني بطريقة مغايرة.

وفي الدقيقة سجل فيران توريس هدف تعادل البلاوجرانا في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية سكنت الشباك.

وشارك لامين جمال وجواو فيليكس في الدقيقة 73، ثم شارك فيتور روكي لأول مرة بقميص برشلونة بدلا من فيران توريس.

ضغط برشلونة في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف الفوز القاتل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تحصل إلكاي جوندوجان على ركلة جزاء بعد دفع من دالي سكينجرافن.

وانبرى الألماني لها وسددها في الشباك مسجلا هدف تقدم برشلونة في الدقيقة 93.

وأهدر روكي فرصة التسجيل في ظهوره الأول بعدما حوّل عرضية جواو فيليكس بتسديدة بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز البلاوجرانا.

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