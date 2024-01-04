سلة – الاتحاد السكندري يعلن ضم صانع ألعاب أمريكي

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعب سلة أمريكي للعب بين صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وكشف الاتحاد السكندري عن تعاقده مع جو تشيلي صانع الألعاب الأمريكي، والذي سبق له اللعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة "NBA".

و يُجيد تشيلي اللعب في مركز صانع الألعاب، و قد أبدي أحمد عمر المدير الفني للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية بعد غد السبت للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع الفريق.

الاتحاد السكندري أنهى دوري المرتبط مؤخرا في المركز الثاني بعد خسارة النهائي من الأهلي.

ويستعد الاتحاد السكندري لخوض غمار المرحلة الأساسية من دوري المحترفين المصري للموسم الجاري.