مران منتخب مصر - وصول محمد صلاح.. وتدريبات تأهيلية لـ ياسر إبراهيم

الخميس، 04 يناير 2024 - 22:34

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر

انضم محمد صلاح لـ معسكر منتخب مصر، وخاض ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه استعدادا لأمم إفريقيا 2023.

ويشارك منتخب مصر في أمم إفريقيا والتي ستبدأ يوم 13 يناير وحتى 11 فبراير 2023.

وواصل المنتخب تدريبه الثالث في استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وشارك في المران 26 لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب.

كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.

واشتمل المران على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد تنزانيا، وستقام المباراة يوم الأحد الموافق 7 يناير على أرضية ملعب استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام معسكر منتخب مصر في الفترة من 2 إلى 9 يناير بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخلله مباراة ودية 7 يناير أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- ياسر إبراهيم (الأهلي)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- مهند لاشين (بيراميدز)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

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