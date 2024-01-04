تشكيل برشلونة - روكي على مقاعد البدلاء لأول مرة.. وكانسيلو ظهير أيمن

يتواجد فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة على مقاعد البدلاء خلال مواجهة لاس بالماس في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على ملعب جران كاناريا في ختام مباريات الدور الأول من المسابقة.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم الفريق الكتالوني.

ويعود جواو كانسيلو لمركز الظهير الأيمن بعد تواجد كوندي في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: إيناكي بنيا

الدفاع: جواو كانسيلو – جول كوندي – رونالد أراوخو – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرجي روبرتو – فرينيكي دي يونج – إلكاي جوندوجان

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: جواو فيليكس – أندريس كريستنسين – أوريل روميرو – فيتور روكي – لامين جمال – فيرمن لوبيز – دييجو كوشين – هيكتور فورت – باو كوبارسي – أندير أسترالاجا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

فيما يحتل لاس بالماس المركز العاشر برصيد 25 نقطة.