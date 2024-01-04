كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تتذكر ماذا قدم منتخب مصر 1998 جيدا؟
الخميس، 04 يناير 2024 - 21:08
كتب : FilGoal
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف أبرز المعلومات عن النسخ السابقة من البطولة؟
حسنا اختبر نفسك ومعلوماتك عن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 1998، ونافس أصدقائك.
وأخبرنا بنتيجتك في التعليقات.
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