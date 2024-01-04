كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تتذكر ماذا قدم منتخب مصر 1998 جيدا؟

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف أبرز المعلومات عن النسخ السابقة من البطولة؟

حسنا اختبر نفسك ومعلوماتك عن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 1998، ونافس أصدقائك.

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