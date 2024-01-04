كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي

الخميس، 04 يناير 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر - هولندا - كرة يد

استهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره في بطولة الدوري الذهبي العالمي بالفوز على هولندا بنتيجة 30-28.

ويشارك المنتخب في البطولة خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير 2024.

وتضم البطولة بالإضافة إلى منتخب مصر كل من: الدنمارك والنرويج وهولندا.

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ويستعد منتخب للمشاركة في أمم إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 17 يناير وحتى 28 من الشهر ذاته.

وقلب منتخب مصر تأخره في الشوط الأول بنتيجة 15-13 لصالح هولندا لفوز في الشوط الثاني.

وحقق الفراعنة الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 17-13.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة مؤقتا لحين نهاية مباراة الدنمارك والنرويج.

وسيلتقي منتخب مصر يوم السبت المقبل مع الدنمارك في ثاني جولات البطولة.

ويختتم مشواره يوم الإثنين 8 يناير بلقاء النرويج.

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