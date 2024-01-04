كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي
الخميس، 04 يناير 2024 - 20:41
كتب : FilGoal
استهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره في بطولة الدوري الذهبي العالمي بالفوز على هولندا بنتيجة 30-28.
ويشارك المنتخب في البطولة خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير 2024.
وتضم البطولة بالإضافة إلى منتخب مصر كل من: الدنمارك والنرويج وهولندا.
ويستعد منتخب للمشاركة في أمم إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 17 يناير وحتى 28 من الشهر ذاته.
وقلب منتخب مصر تأخره في الشوط الأول بنتيجة 15-13 لصالح هولندا لفوز في الشوط الثاني.
وحقق الفراعنة الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 17-13.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة مؤقتا لحين نهاية مباراة الدنمارك والنرويج.
وسيلتقي منتخب مصر يوم السبت المقبل مع الدنمارك في ثاني جولات البطولة.
ويختتم مشواره يوم الإثنين 8 يناير بلقاء النرويج.
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