كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي

استهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره في بطولة الدوري الذهبي العالمي بالفوز على هولندا بنتيجة 30-28.

ويشارك المنتخب في البطولة خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير 2024.

وتضم البطولة بالإضافة إلى منتخب مصر كل من: الدنمارك والنرويج وهولندا.

ويستعد منتخب للمشاركة في أمم إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 17 يناير وحتى 28 من الشهر ذاته.

وقلب منتخب مصر تأخره في الشوط الأول بنتيجة 15-13 لصالح هولندا لفوز في الشوط الثاني.

وحقق الفراعنة الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 17-13.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة مؤقتا لحين نهاية مباراة الدنمارك والنرويج.

وسيلتقي منتخب مصر يوم السبت المقبل مع الدنمارك في ثاني جولات البطولة.

ويختتم مشواره يوم الإثنين 8 يناير بلقاء النرويج.