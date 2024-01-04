خدمة في الجول – طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية استعدادا لـ أمم إفريقيا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا في إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

وتعد تلك المباراة الودية التي يخوضها المنتخب قبل انطلاق البطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وستقام المباراة يوم الأحد الموافق 7 يناير على أرضية ملعب استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً.

فتح باب الحجز لمباراة منتخب مصر و منتخب تنزانيا فى إطار الاستعداد لنهائيات كأس الامم الافريقية ٢٠٢٤⚽️🏟️ للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ51GNe لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRm2ED 15355📞 pic.twitter.com/DLK0ywoNM1 — Tazkarti (@Tazkarti) January 4, 2024

وإليكم أسعار تذاكر المباراة

وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيه، وتصل إلى 75 جنيه حيث الدرجة الأولى، وأخيرا 250 جنيه لفئة VIP.

ويمكنكم حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــــــــا.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام معسكر منتخب مصر في الفترة من 2 إلى 9 يناير بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخلله مباراة ودية 7 يناير أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- ياسر إبراهيم (الأهلي)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- مهند لاشين (بيراميدز)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.