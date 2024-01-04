لتعويض مصطفى محمد وسيمون؟ نانت يضم كاديويري وتراوري لنهاية الموسم

أعلن نادي نانت ضم تينو كاديويري من ليون، ولبيني تراوري من شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يأتي ذلك لتعويض غياب مصطفى محمد وموسيس سيمون المنضمين لمنتخبي مصر ونيجيريا في أمم إفريقيا 2023.

ويشغل تينو البالغ 27 عاما مركزي الجناح والمهاجم.

لاعب زيمبابوي يخرج معارا من ليون للمرة الثالثة بعد انضمامه في 2020.

حيث أعير من قبل للوهافر الفرنسي وريال مايوركا الإسباني وأخيرا نانت الفرنسي.

وخاض تينو 11 مباراة الموسم الجاري بقميص ليون في الدوري الفرنسي بعدد دقائق وصل لـ 288 دقيقة.

وقال تينو عبر الموقع الرسمي للنادي عقب إتمام التعاقد: "فخور وسعيد حقا بوجودي هنا في نانت. إنه عام جديد وتحدٍ جديد وسنهاجم بطموحات كبيرة".

وأضاف "الفكرة هي تقديم كل شيء لمساعدة الفريق. أود أن أشكر النادي على الثقة التي وضعها فيه. أعرف ملعب لا بوجوار جيدا، وهو المكان الذي أحبه حقا. هناك أجواء رائعة وأنا متشوق للعب أمام جماهير نانت".

بينما خاض الإيفواري تراوري البالغ 21 عاما 9 مباريات فقط بقميص شيفيلد يونايتد الموسم الجاري.

وقال تراروي عبر موقع النادي: "أنا فخور جدا بكوني من نانت! إنه ناد عرفته منذ أن كنت صغيرا. أنا سعيد حقا بوجودي هنا. إن ارتداء هذا القميص واكتشاف الدوري الفرنسي يمثل تحديا بالنسبة لي".

وأضاف "لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ بألواني الجديدة وإظهار قدراتي لمساعدة الفريق. لا بوجوار؟ لقد رأيت ذلك على شاشة التلفزيون ولا أستطيع الانتظار!".

ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من 17 جولة في ترتيب الدوري الفرنسي.

وسيخوض نانت أول مباراة له في 2024 غدا الجمعة ضد باو في الدور الثالث من كأس فرنسا.